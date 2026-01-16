onedio
Biyoçeşitlilik Azaldıkça Tehlike Büyüyor: Sivrisinekler Neden Artık Daha Çok İnsanı Isırıyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 13:48

Son yıllarda sivrisinek ısırıklarındaki artış yalnızca mevsimsel bir sorun değil. Bilimsel araştırmalar, doğal yaşam alanlarının daralmasıyla birlikte sivrisineklerin kan kaynağı olarak giderek daha fazla insanlara yöneldiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu değişim, hem ekosistem dengesini hem de halk sağlığını doğrudan ilgilendiren yeni riskleri beraberinde getiriyor.

Yeni bir araştırma, sivrisineklerin insanları daha fazla ısırmasının arkasında ekosistemlerdeki ciddi bozulmanın yattığını ortaya koyuyor.

Biyoçeşitliliğin azalmasıyla birlikte doğal kan kaynakları daralan sivrisinekler, giderek daha fazla insana yöneliyor. Bu durum yalnızca rahatsız edici ısırıklarla sınırlı değil; aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini de artırıyor.

Çalışma, dünyanın en zengin ekosistemlerinden biri olarak bilinen Brezilya’daki Atlas Ormanı’nda yürütüldü. Bilim insanları, ormansızlaşma ve insan faaliyetleri nedeniyle birçok hayvan türünün ortadan kaybolmasının, sivrisinekleri insanlara daha bağımlı hale getirdiğini belirtiyor. Araştırmaya göre, koruma altındaki alanlarda bile sivrisinekler artık yaban hayvanlarından ziyade insanlardan beslenmeye daha yatkın.

Araştırmacılar, Rio de Janeiro eyaletindeki iki doğal rezervde yakalanan sivrisinekleri laboratuvarda inceledi.

Yakın zamanda kanla beslenmiş dişi sivrisineklerin içindeki kan örnekleri DNA analizine tabi tutuldu. Elde edilen veriler, sivrisineklerin önemli bir bölümünün insan kanıyla beslendiğini gösterdi. Bunun yanı sıra kuşlar ve bazı küçük hayvanlar da tespit edilen kan kaynakları arasında yer aldı.

Uzmanlara göre bu eğilim ciddi bir halk sağlığı riski anlamına geliyor. Atlas Ormanı çevresinde yaşayan sivrisinek türlerinin; sarıhumma, dang humması, Zika ve chikungunya gibi hastalıkları taşıdığı biliniyor. İnsanlarla temasın artması, bu virüslerin yayılma olasılığını da yükseltiyor.

Bilim insanları, sivrisineklerin insanları “tercih etmesinin” aslında bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. Doğal konakçıların azalması, sivrisinekleri en kolay ve en yaygın kan kaynağına, yani insanlara yönlendiriyor. Araştırmacılara göre bu durum, ekosistem dengesinin bozulmasının doğrudan bir sonucu.

Çalışma, her ne kadar bazı veri eksikliklerine dikkat çekse de, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede önemli ipuçları sunuyor. Uzmanlar, bir bölgede sivrisineklerin insanlara yöneliminin tespit edilmesinin, erken uyarı ve hedefli önlem stratejileri açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Uzun vadede ise çözümün yalnızca ilaçlama ya da bireysel önlemlerle sınırlı kalmaması gerektiği vurgulanıyor. Araştırmacılara göre, sivrisineklerle mücadelede ekosistem dengesini gözeten, doğayı merkeze alan stratejiler artık kaçınılmaz.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
