Ağızlarının Tadını Biliyorlar! Yapay Zekaya Göre Türkiye'nin En İyi Mutfakları Belli Oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurdu. Bu bölge; Gaziantep, Hatay ve Mardin gibi her biri başlı başına birer gastronomi devi olan şehirleri bünyesinde barındırdığı için rakipsiz bir derinliğe sahip. Mezopotamya’nın kadim baharat ve et işleme kültürünün Anadolu’nun bereketiyle harmanlanması, ortaya hem göze hem damağa hitap eden, karakterli ve çok katmanlı bir mutfak çıkarıyor.