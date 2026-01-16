onedio
Ağızlarının Tadını Biliyorlar! Yapay Zekaya Göre Türkiye'nin En İyi Mutfakları Belli Oldu

Ağızlarının Tadını Biliyorlar! Yapay Zekaya Göre Türkiye'nin En İyi Mutfakları Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
16.01.2026 - 10:18

Türkiye’nin köklü mutfak kültürü zaman zaman en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Grok, Gemini ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarına Türkiye’nin en iyi mutfaklarını sorduk. Her biri kendi verileri ve yaklaşımlarıyla yanıt verirken, ortaya çıkan ortak liste “ağızlarının tadını biliyorlar” dedirten sonuçlar ortaya koydu.

ChatGPT: Ege Mutfağı

ChatGPT: Ege Mutfağı

'Ben olsam Ege mutfağını seçerdim. Çünkü bu mutfak gösterişten çok dengeye oynuyor; zeytinyağı, sebze ve otlar ön planda, lezzet yormuyor ama akılda kalıyor. Ağır soslara ihtiyaç duymadan “malzeme konuşsun” diyen bir tarafı var. Bir de insan yedikten sonra “güzeldi” deyip kalkıyor, “bir daha asla” demiyor. Bence bu büyük başarı.'

Gemini: Güneydoğu Mutfağı

Gemini: Güneydoğu Mutfağı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurdu. Bu bölge; Gaziantep, Hatay ve Mardin gibi her biri başlı başına birer gastronomi devi olan şehirleri bünyesinde barındırdığı için rakipsiz bir derinliğe sahip. Mezopotamya’nın kadim baharat ve et işleme kültürünün Anadolu’nun bereketiyle harmanlanması, ortaya hem göze hem damağa hitap eden, karakterli ve çok katmanlı bir mutfak çıkarıyor.

Grok: Karadeniz Mutfağı

Grok: Karadeniz Mutfağı

'Karadeniz mutfağını seçerdim. Hamsi tava, mısır ekmeği, lahana çorbası ve karalahana sarması gibi lezzetler hem doyurucu hem de o bölgenin serin, yeşil doğasını hissettiriyor; tereyağı ve mısır ununun o eşsiz uyumu beni her zaman mutlu eder. Özellikle balık ağırlıklı yemeklerin tazeliği ve pilavın yanında çıkan acuka, sade ama derin bir tat bırakıyor damağımda.'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
