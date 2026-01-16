Uzmanlar Uyardı: Bu Tarz Numaralar Ararsa Sakın Açmayın

Telefonu açtığınız anda hattınız “aktif” olarak işaretleniyor ve dolandırıcılar bu bilgiyi listelerine ekleyip başka çağrı merkezlerine satabiliyor. Özellikle kendilerini banka, enerji şirketi veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, aciliyet hissi yaratarak fatura bilgilerinizi veya kişisel verilerinizi ele geçirmeye çalışabiliyor. Uzmanlar, telefon üzerinden hiçbir belgeyi paylaşmamanın ve onaylamamanın kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Aramaların Büyüklüğü ve Zarar Oranları

Araştırmalar, bilinmeyen numaralardan gelen aramaların yaklaşık yüzde 28’inin dolandırıcılık veya spam içerikli olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar her 6 kişiden biri bu yöntemle maddi kayıp yaşadı ve ortalama zarar 2.257 dolar civarında. Ancak her aramayı reddetmek de resmi kurum bildirimlerini, hastane randevularını veya iş görüşmelerini kaçırma riskini beraberinde getiriyor.

Güvenliğiniz İçin Önerilen Adımlar

Uzmanlar, telefon tacizlerinden korunmak için üç temel strateji öneriyor: