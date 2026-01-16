onedio
Uzmanlar Uyardı: Bu Tarz Numaralar Ararsa Sakın Açmayın

Uzmanlar Uyardı: Bu Tarz Numaralar Ararsa Sakın Açmayın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 08:54

Telefonunuz çalıyor ve ekranda tanımadığınız bir numara görüyorsunuz. Uzmanlar, bu tür aramaların büyük kısmının dolandırıcılık veya izinsiz pazarlama amaçlı olduğunu söylüyor. Özellikle kendilerini banka, kamu kurumu veya hizmet sağlayıcı olarak tanıtan ve acele etmenizi isteyen aramalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü sadece “alo” demek bile kişisel bilgilerinizi riske atabilir ve maddi kayıplara yol açabilir.

Gün içinde telefonunuz çalıyor ve ekranda tanımadığınız bir numara beliriyor.

Gün içinde telefonunuz çalıyor ve ekranda tanımadığınız bir numara beliriyor.

Bu sıradan görünen durum, uzmanlara göre artık ciddi bir risk unsuru haline geldi. Fransız Elektronik Haberleşme Düzenleme Kurumu (Arcep) verilerine göre, kullanıcıların yaklaşık yüzde 65’i artık bilinmeyen numaralara cevap vermiyor. Ancak uzmanlar, sadece “alo” demenin bile dolandırıcılar için tehlike oluşturabileceğini belirtiyor.

Sadece "Alo" Demek Bile Riskli

Sadece “Alo” Demek Bile Riskli

Telefonu açtığınız anda hattınız “aktif” olarak işaretleniyor ve dolandırıcılar bu bilgiyi listelerine ekleyip başka çağrı merkezlerine satabiliyor. Özellikle kendilerini banka, enerji şirketi veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, aciliyet hissi yaratarak fatura bilgilerinizi veya kişisel verilerinizi ele geçirmeye çalışabiliyor. Uzmanlar, telefon üzerinden hiçbir belgeyi paylaşmamanın ve onaylamamanın kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Aramaların Büyüklüğü ve Zarar Oranları

Araştırmalar, bilinmeyen numaralardan gelen aramaların yaklaşık yüzde 28’inin dolandırıcılık veya spam içerikli olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar her 6 kişiden biri bu yöntemle maddi kayıp yaşadı ve ortalama zarar 2.257 dolar civarında. Ancak her aramayı reddetmek de resmi kurum bildirimlerini, hastane randevularını veya iş görüşmelerini kaçırma riskini beraberinde getiriyor.

Güvenliğiniz İçin Önerilen Adımlar

Uzmanlar, telefon tacizlerinden korunmak için üç temel strateji öneriyor:

  • Spam filtrelerini aktif edin: Telefonunuzun işletim sisteminde yer alan spam algılama özelliğini kullanın.

  • Numarayı sorgulayın: Aramayı açmadan önce internet veya numara sorgulama servislerinden kontrol edin.

  • Resmi listelere kayıt olun: Ticari aramalara karşı İYS gibi resmi sistemlere kaydolun.

