Uzmanlar Uyardı: Bu Tarz Numaralar Ararsa Sakın Açmayın
Telefonunuz çalıyor ve ekranda tanımadığınız bir numara görüyorsunuz. Uzmanlar, bu tür aramaların büyük kısmının dolandırıcılık veya izinsiz pazarlama amaçlı olduğunu söylüyor. Özellikle kendilerini banka, kamu kurumu veya hizmet sağlayıcı olarak tanıtan ve acele etmenizi isteyen aramalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü sadece “alo” demek bile kişisel bilgilerinizi riske atabilir ve maddi kayıplara yol açabilir.
Gün içinde telefonunuz çalıyor ve ekranda tanımadığınız bir numara beliriyor.
Sadece “Alo” Demek Bile Riskli
