Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlenen haftalık basın toplantısında, özellikle Arktik bölgesinde Rus çıkarlarını hedef alan girişimlere sert yanıt verileceğini belirtti ve bunun “geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağını” vurguladı.

Ukrayna ve İngiltere: Zaharova, Ukrayna’daki yabancı birliklerin Rusya tarafından meşru hedef olarak kabul edileceğini açıkladı. İngiliz birliklerinin de bu kapsamda istisna olmadığını ifade ederek, İngiltere’yi uluslararası gerilimlerden uzak durmaya ve saygıya dayalı diyaloğa çağırdı. Ayrıca, İngiltere’nin denizlerde gemilere el koyma planlarının BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ihlali olarak değerlendirileceğini belirtti. İngiltere Savunma Bakanı’nın Putin’i savaş suçlarından sorumlu tutmak için kaçırmayı düşünebileceğine dair açıklamasına ise “nükleer güce sahip bir lider hedef alınırsa feci sonuçlar doğar” sözleriyle tepki gösterdi.