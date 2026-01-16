onedio
Rusya'dan Uluslararası Gerginlik Uyarısı: "Feci Sonuçları Olacak"

Rusya’dan Uluslararası Gerginlik Uyarısı: “Feci Sonuçları Olacak”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 07:52

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlenen haftalık basın toplantısında, Arktik bölgesi ve uluslararası gündemdeki gelişmelere ilişkin sert uyarılarda bulundu. Zaharova, özellikle Rus çıkarlarını görmezden gelen girişimlerin cevapsız kalmayacağını vurgulayarak, bu durumun “geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağını” ifade etti. Sözcü, Ukrayna, İngiltere, ABD, İran ve Suriye ile ilgili önemli mesajlar da verdi.

Kaynak: AA

Rusya'dan kritik açıklamalar geldi.

Rusya’dan kritik açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlenen haftalık basın toplantısında, özellikle Arktik bölgesinde Rus çıkarlarını hedef alan girişimlere sert yanıt verileceğini belirtti ve bunun “geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağını” vurguladı.

Ukrayna ve İngiltere: Zaharova, Ukrayna’daki yabancı birliklerin Rusya tarafından meşru hedef olarak kabul edileceğini açıkladı. İngiliz birliklerinin de bu kapsamda istisna olmadığını ifade ederek, İngiltere’yi uluslararası gerilimlerden uzak durmaya ve saygıya dayalı diyaloğa çağırdı. Ayrıca, İngiltere’nin denizlerde gemilere el koyma planlarının BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ihlali olarak değerlendirileceğini belirtti. İngiltere Savunma Bakanı’nın Putin’i savaş suçlarından sorumlu tutmak için kaçırmayı düşünebileceğine dair açıklamasına ise “nükleer güce sahip bir lider hedef alınırsa feci sonuçlar doğar” sözleriyle tepki gösterdi.

ABD'nin Grönland planlarını yakından takip ettiklerini söyleyen Zaharova, anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde ve bölge halkının çıkarları dikkate alınarak çözülmesi gerektiğini kaydetti.

ABD’nin Grönland planlarını yakından takip ettiklerini söyleyen Zaharova, anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde ve bölge halkının çıkarları dikkate alınarak çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Arktik’teki gerilimin NATO’nun eylemlerinden kaynaklandığını ifade ederek, Rus çıkarlarını görmezden gelen girişimlerin cevapsız kalmayacağını yineledi.

ABD’nin İran’la ticaret yapan ülkelere uyguladığı tarifelere tepki gösteren Zaharova, tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Rusya’nın, İran dahil tüm ülkelerle ulusal çıkarlar temelinde ticari ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Suriye’nin kuzeyindeki Halep bölgesindeki durumu endişeyle takip ettiklerini dile getiren Zaharova, tüm etnik ve dini gruplar arasında diyalog yoluyla istikrar sağlanması gerektiğini ve Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Zaharova, Rusya’nın Arktik’te ulusal egemenliğini güçlendirmeye, savunma kapasitesini artırmaya ve Kuzey Deniz Yolu altyapısını geliştirmeye devam edeceğini de belirtti.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Emre Keskin

la ne dersun