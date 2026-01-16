Rusya’dan Uluslararası Gerginlik Uyarısı: “Feci Sonuçları Olacak”
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlenen haftalık basın toplantısında, Arktik bölgesi ve uluslararası gündemdeki gelişmelere ilişkin sert uyarılarda bulundu. Zaharova, özellikle Rus çıkarlarını görmezden gelen girişimlerin cevapsız kalmayacağını vurgulayarak, bu durumun “geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağını” ifade etti. Sözcü, Ukrayna, İngiltere, ABD, İran ve Suriye ile ilgili önemli mesajlar da verdi.
Kaynak: AA
ABD’nin Grönland planlarını yakından takip ettiklerini söyleyen Zaharova, anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde ve bölge halkının çıkarları dikkate alınarak çözülmesi gerektiğini kaydetti.
