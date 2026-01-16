Meterolojiden Kuvetli Yağış Uyarısı: 4 İl Etkilenecek

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve güneyde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğuda ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı bölgelerde kuzeyli, güney ve doğuda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek; Marmara, Sinop ve İnebolu çevresinde ise rüzgarın kuvvetli (40-60 km/s) olacağı tahmin ediliyor.

Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri için Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaparken, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerdeki buzlanma ve don riskine dikkat çekildi, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyarılar yinelendi.