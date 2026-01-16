onedio
Meterolojiden Kuvetli Yağış Uyarısı: 4 İl Etkilenecek

16.01.2026 - 07:32

Meteoroloji’den gelen son uyarılara göre, ülkemizin bazı bölgelerinde yoğun yağış bekleniyor. Özellikle kuzey kesimlerde etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması isteniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don riski ile birlikte çığ tehlikesi de bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisi altında olacağını açıkladı.

Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor.

Yağışlar Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık şekilde, iç ve yüksek kesimlerde ise kar formunda görülecek. Özellikle Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına ek olarak sis ve pus da etkili olacak.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve güneyde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğuda ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı bölgelerde kuzeyli, güney ve doğuda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek; Marmara, Sinop ve İnebolu çevresinde ise rüzgarın kuvvetli (40-60 km/s) olacağı tahmin ediliyor.

Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri için Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaparken, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerdeki buzlanma ve don riskine dikkat çekildi, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyarılar yinelendi.

