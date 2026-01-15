onedio
AB’den İçme Suyunda “Sonsuz Kimyasallara” Karşı Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

AB'den İçme Suyunda "Sonsuz Kimyasallara" Karşı Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
15.01.2026 - 15:56

Avrupa Birliği, içme suyunda tespit edilen ve insan sağlığı açısından ciddi riskler barındıran “sonsuz kimyasallar”a karşı kapsamlı bir adım attı. Yeni düzenlemeyle birlikte, üye ülkelerde musluk suyunun güvenliğini tehdit eden PFAS maddeleri ilk kez ortak standartlar çerçevesinde izlenecek ve denetlenecek. Amaç, halk sağlığını korumak ve içme suyunda şeffaf, sürdürülebilir bir kontrol mekanizması oluşturmak.

Avrupa Birliği, içme suyunda tespit edilen ve kamuoyunda “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFAS maddelerine karşı yeni koruma önlemlerini yürürlüğe aldı.

Avrupa Birliği, içme suyunda tespit edilen ve kamuoyunda "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS maddelerine karşı yeni koruma önlemlerini yürürlüğe aldı.

Halk sağlığını güçlendirmeyi amaçlayan düzenleme, üye ülkelere içme suyu kalitesini denetlemek ve olası risklere karşı zamanında müdahale edebilmek için bağlayıcı bir çerçeve sunuyor.

12 Ocak itibarıyla uygulamaya giren yeni kurallar kapsamında, perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler ilk kez AB genelinde sistematik olarak izlenecek. Yenilenen İçme Suyu Direktifi, insan tüketimine sunulan suyun “güvenli ve temiz” kabul edilebilmesi için karşılanması gereken yasal standartları net biçimde tanımlıyor. Buna göre tüm üye ülkeler, içme suyundaki PFAS seviyelerini düzenli olarak test etmek ve belirlenen sınır değerlere uyum sağlamakla yükümlü olacak.

“Sonsuz kimyasallar” neden risk oluşturuyor?

"Sonsuz kimyasallar" neden risk oluşturuyor?

PFAS, 10 binden fazla sentetik kimyasaldan oluşan geniş bir grup olarak biliniyor. Bu maddeler, son derece dayanıklı yapıları nedeniyle doğada bin yılı aşkın sürede parçalanabiliyor. Bu özellikleri, PFAS’ın çevrede ve insan vücudunda birikmesine yol açıyor.

Yapışmaz pişirme gereçleri, su ve yağ tutmayan tekstil ürünleri ile bazı gıda ambalajlarında yaygın olarak kullanılan bu kimyasalların, uzun süreli maruziyet halinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor. Bilimsel araştırmalar, PFAS’ın bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiğini, doğurganlığı olumsuz etkileyebildiğini ve bağışıklık sistemi üzerinde baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu maddelerin solunum, gıda ve içme suyu yoluyla vücuda girebildiği, hatta deri üzerinden emilebildiği ifade ediliyor.

Avrupa genelinde yaklaşık 12,5 milyon kişinin, PFAS ile kirlenmiş içme suyu kaynaklarının bulunduğu bölgelerde yaşadığı tahmin ediliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte AB ülkeleri, içme suyundaki PFAS seviyelerini düzenli olarak izlemek ve elde edilen verileri Avrupa Komisyonu’na bildirmekle yükümlü olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte AB ülkeleri, içme suyundaki PFAS seviyelerini düzenli olarak izlemek ve elde edilen verileri Avrupa Komisyonu'na bildirmekle yükümlü olacak.

Komisyon, bu sistemin önceki uygulamalara kıyasla daha sade olduğunu ve veri toplama sürecini kolaylaştırdığını vurguluyor.

Sınır değerlerin aşılması halinde üye ülkelerin, PFAS seviyesini düşürmeye yönelik önlemler alması ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekecek. Kirlenmiş kuyuların kapatılması, arıtma süreçlerine ek filtreleme aşamalarının eklenmesi veya risk ortadan kalkana kadar içme suyunun kullanımının sınırlandırılması bu önlemler arasında yer alıyor.

Avrupa genelinde artan hassasiyet

Bu adım, Fransa’nın kısa süre önce, alternatifleri bulunan ürünlerde PFAS içeren ürünlerin satışını, üretimini ve ithalatını yasaklamasının ardından geldi. İlk taslakta yapışmaz pişirme gereçlerinin de yasaklanması öngörülmüş, ancak bu madde daha sonra düzenlemeden çıkarılmıştı.

AB Çevre, Su Dayanıklılığı ve Rekabetçi Döngüsel Ekonomi Komiseri Jessika Roswall, PFAS kirliliğinin Avrupa genelinde içme suyu açısından giderek büyüyen bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, zorunlu izleme ve uyumlu sınır değerlerin halk sağlığını korumada önemli bir araç sunduğunu belirtti.

DiyorumBen

