AB’den İçme Suyunda “Sonsuz Kimyasallara” Karşı Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

PFAS, 10 binden fazla sentetik kimyasaldan oluşan geniş bir grup olarak biliniyor. Bu maddeler, son derece dayanıklı yapıları nedeniyle doğada bin yılı aşkın sürede parçalanabiliyor. Bu özellikleri, PFAS’ın çevrede ve insan vücudunda birikmesine yol açıyor.

Yapışmaz pişirme gereçleri, su ve yağ tutmayan tekstil ürünleri ile bazı gıda ambalajlarında yaygın olarak kullanılan bu kimyasalların, uzun süreli maruziyet halinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor. Bilimsel araştırmalar, PFAS’ın bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiğini, doğurganlığı olumsuz etkileyebildiğini ve bağışıklık sistemi üzerinde baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu maddelerin solunum, gıda ve içme suyu yoluyla vücuda girebildiği, hatta deri üzerinden emilebildiği ifade ediliyor.

Avrupa genelinde yaklaşık 12,5 milyon kişinin, PFAS ile kirlenmiş içme suyu kaynaklarının bulunduğu bölgelerde yaşadığı tahmin ediliyor.