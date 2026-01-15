AB’den İçme Suyunda “Sonsuz Kimyasallara” Karşı Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Avrupa Birliği, içme suyunda tespit edilen ve insan sağlığı açısından ciddi riskler barındıran “sonsuz kimyasallar”a karşı kapsamlı bir adım attı. Yeni düzenlemeyle birlikte, üye ülkelerde musluk suyunun güvenliğini tehdit eden PFAS maddeleri ilk kez ortak standartlar çerçevesinde izlenecek ve denetlenecek. Amaç, halk sağlığını korumak ve içme suyunda şeffaf, sürdürülebilir bir kontrol mekanizması oluşturmak.
Avrupa Birliği, içme suyunda tespit edilen ve kamuoyunda “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFAS maddelerine karşı yeni koruma önlemlerini yürürlüğe aldı.
“Sonsuz kimyasallar” neden risk oluşturuyor?
Yeni düzenlemeyle birlikte AB ülkeleri, içme suyundaki PFAS seviyelerini düzenli olarak izlemek ve elde edilen verileri Avrupa Komisyonu’na bildirmekle yükümlü olacak.
