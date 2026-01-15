Doğumdan Sonra Edinilen Bu Alışkanlık Annelerde Depresyon Riskini 10 Yıla Kadar Azaltabiliyor
Kaynak: https://nypost.com/2026/01/13/health/...
Doğum sonrası dönem, anneler için hem fiziksel hem de duygusal açıdan önemli bir uyum sürecini beraberinde getiriyor. Bu süreçte yaşanan hormonal değişimler, artan sorumluluklar ve yaşam düzenindeki dönüşüm, ruh sağlığı üzerinde belirleyici olabiliyor. Son dönemde yayımlanan bilimsel bir araştırma ise doğumdan sonra edinilen belirli bir alışkanlığın, annelerde depresyon riskini uzun yıllar boyunca azaltabileceğine işaret ediyor. Bulgular bu alışkanlığın yalnızca kısa vadede değil, doğumdan sonraki 10 yıla kadar uzanan bir dönemde ruh sağlığı üzerinde koruyucu etkiler sağlayabileceğini ortaya koyuyor.
Doğum sonrası dönem çoğu anne için hem fiziksel hem de duygusal olarak yorucu geçiyor.
Katılımcılara hem fiziksel hem de ruhsal sağlıkları sorulurken, emzirip emzirmedikleri ve bu sürenin ne kadar devam ettiği de kaydedildi.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
