Doğumdan Sonra Edinilen Bu Alışkanlık Annelerde Depresyon Riskini 10 Yıla Kadar Azaltabiliyor

Annelerin yaklaşık dörtte üçü en az bir süre emzirdiğini belirtirken, bu grubun yalnızca yüzde 13’ünde 10 yıl sonra depresyon ya da anksiyete belirtileri görüldü. Buna karşılık, uzun vadede ruh hali sorunları yaşayan annelerin emzirme oranlarının daha düşük olduğu ya da emzirmeyi daha kısa süre sürdürdükleri dikkat çekti.

Araştırmacılar, emzirmenin hormonlar üzerindeki etkisi sayesinde anneyle bebek arasındaki bağı güçlendirdiğini ve bunun da ruh sağlığı üzerinde koruyucu bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Elbette çalışmanın gözlemsel olduğu, yani kesin neden-sonuç ilişkisi kurmadığı da özellikle belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca her annenin emziremeyebileceğinin altını çiziyor. Fiziksel zorluklar, iş koşulları, yetersiz izinler, stres ya da geçmiş travmalar bu süreci zorlaştırabiliyor. Buna rağmen araştırmacılar, elde edilen bulguların emzirme desteğinin artırılması gerektiğine dair güçlü bir işaret olduğunu savunuyor.