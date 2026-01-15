onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doğumdan Sonra Edinilen Bu Alışkanlık Annelerde Depresyon Riskini 10 Yıla Kadar Azaltabiliyor

Doğumdan Sonra Edinilen Bu Alışkanlık Annelerde Depresyon Riskini 10 Yıla Kadar Azaltabiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 13:53

Doğum sonrası dönem, anneler için hem fiziksel hem de duygusal açıdan önemli bir uyum sürecini beraberinde getiriyor. Bu süreçte yaşanan hormonal değişimler, artan sorumluluklar ve yaşam düzenindeki dönüşüm, ruh sağlığı üzerinde belirleyici olabiliyor. Son dönemde yayımlanan bilimsel bir araştırma ise doğumdan sonra edinilen belirli bir alışkanlığın, annelerde depresyon riskini uzun yıllar boyunca azaltabileceğine işaret ediyor. Bulgular bu alışkanlığın yalnızca kısa vadede değil, doğumdan sonraki 10 yıla kadar uzanan bir dönemde ruh sağlığı üzerinde koruyucu etkiler sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Kaynak: https://nypost.com/2026/01/13/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğum sonrası dönem çoğu anne için hem fiziksel hem de duygusal olarak yorucu geçiyor.

Doğum sonrası dönem çoğu anne için hem fiziksel hem de duygusal olarak yorucu geçiyor.

Uykusuzluk, hormon değişimleri, yeni sorumluluklar derken “iyi hissetmiyorum” cümlesi oldukça yaygın. Ancak yeni bir araştırma, bu sürecin içinden çıkan bir alışkanlığın annelerin ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.

BMJ Open dergisinde yayımlanan küçük ölçekli bir çalışmaya göre, doğumdan sonra emziren annelerin depresyon ve anksiyete yaşama riski, emzirmeyenlere kıyasla yıllar boyunca daha düşük seyrediyor. Araştırmada, ikinci gebeliklerini yaşayan 168 annenin sağlık durumları doğumdan sonraki 3. ve 6. aylarda, ardından 2, 5 ve 10 yıl sonra takip edildi.

Katılımcılara hem fiziksel hem de ruhsal sağlıkları sorulurken, emzirip emzirmedikleri ve bu sürenin ne kadar devam ettiği de kaydedildi.

Katılımcılara hem fiziksel hem de ruhsal sağlıkları sorulurken, emzirip emzirmedikleri ve bu sürenin ne kadar devam ettiği de kaydedildi.

Annelerin yaklaşık dörtte üçü en az bir süre emzirdiğini belirtirken, bu grubun yalnızca yüzde 13’ünde 10 yıl sonra depresyon ya da anksiyete belirtileri görüldü. Buna karşılık, uzun vadede ruh hali sorunları yaşayan annelerin emzirme oranlarının daha düşük olduğu ya da emzirmeyi daha kısa süre sürdürdükleri dikkat çekti.

Araştırmacılar, emzirmenin hormonlar üzerindeki etkisi sayesinde anneyle bebek arasındaki bağı güçlendirdiğini ve bunun da ruh sağlığı üzerinde koruyucu bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Elbette çalışmanın gözlemsel olduğu, yani kesin neden-sonuç ilişkisi kurmadığı da özellikle belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca her annenin emziremeyebileceğinin altını çiziyor. Fiziksel zorluklar, iş koşulları, yetersiz izinler, stres ya da geçmiş travmalar bu süreci zorlaştırabiliyor. Buna rağmen araştırmacılar, elde edilen bulguların emzirme desteğinin artırılması gerektiğine dair güçlü bir işaret olduğunu savunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın