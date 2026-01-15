İki Yılda 416 Erkekle Buluştu, İlk Buluşmadaki Deneyimlerini Paylaştı: "Çiçek Alan Erkeğe Güvenmeyin"

Nitekim mevcut partnerinin de, profillerde net boy şartı gördüğünde prensip gereği geri adım attığını belirtiyor.

Ellen’ın dikkat çektiği bir diğer konu ise ilk buluşmalarda “fazla kusursuz” görünen davranışlar. Sürekli doğru zamanda mesaj atan, her detayı planlayan ve son derece rahat görünen kişilerin her zaman samimi olmayabileceğini söylüyor. Ona göre, gerçekten ilgilenen birinin ilk buluşmada bir miktar heyecan ve çekingenlik göstermesi son derece doğal.

Bu noktada ilk buluşmada yapılan büyük jestlerin de her zaman olumlu bir işaret olmadığını ekliyor. Aşırı planlı ve kusursuz davranışların, karşı tarafa özel bir ilginin değil, tekrar eden bir alışkanlığın sonucu olabileceğine dikkat çekiyor.