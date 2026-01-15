onedio
İki Yılda 416 Erkekle Buluştu, İlk Buluşmadaki Deneyimlerini Paylaştı: "Çiçek Alan Erkeğe Güvenmeyin"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 11:03

Avustralyalı sosyal medya içerik üreticisi Ellen, iki yıl içinde 400’ün üzerinde erkekle buluşarak edindiği deneyimleri kamuoyuyla paylaştı. Flört sürecinde sıkça romantik bir jest olarak görülen davranışların her zaman masum olmayabileceğini belirten Ellen, özellikle ilk buluşmada yapılan büyük jestlere karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Kendi deneyimlerinden yola çıkan içerik üreticisi, bu süreçte karşılaştığı ortak kalıpların, sağlıklı bir ilişkinin ipuçlarını ayırt etmede önemli bir rehber sunduğunu ifade etti.

Avustralyalı makyaj sanatçısı ve sosyal medya içerik üreticisi Ellen, iki yıl içinde 400’ün üzerinde randevuya çıktığını açıklayarak flört kültürüne dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun geçen bu süreçte edindiği deneyimlerin yaygın kabullerin aksine bazı önemli yanılgıları ortaya koyduğunu söylüyor.

Ellen, özellikle çevrim içi flört uygulamalarında sıklıkla kullanılan boy filtresinin sanıldığı gibi avantaj sağlamadığını vurguluyor. Profilinde kendi boyunu açıkça belirtmesine rağmen karşı taraftan belirli bir boy şartı talep etmediğini ifade eden Ellen, bu tür beklentilerin hem sınırlayıcı hem de itici olabildiğini dile getiriyor. Ona göre fiziksel kriterlerin açıkça listelenmesi, ilişki arayışından çok yüzeysel bir seçicilik algısı yaratıyor.

Deneyimlerine göre bu durum yalnızca kısa boylu adayları değil, uzun boylu erkekleri de profilden uzaklaştırabiliyor.

Nitekim mevcut partnerinin de, profillerde net boy şartı gördüğünde prensip gereği geri adım attığını belirtiyor.

Ellen’ın dikkat çektiği bir diğer konu ise ilk buluşmalarda “fazla kusursuz” görünen davranışlar. Sürekli doğru zamanda mesaj atan, her detayı planlayan ve son derece rahat görünen kişilerin her zaman samimi olmayabileceğini söylüyor. Ona göre, gerçekten ilgilenen birinin ilk buluşmada bir miktar heyecan ve çekingenlik göstermesi son derece doğal.

Bu noktada ilk buluşmada yapılan büyük jestlerin de her zaman olumlu bir işaret olmadığını ekliyor. Aşırı planlı ve kusursuz davranışların, karşı tarafa özel bir ilginin değil, tekrar eden bir alışkanlığın sonucu olabileceğine dikkat çekiyor.

Çiçek alan erkek sandığınız kadar masum değil!

Ellen’a göre, henüz karşı tarafı yeterince tanımadan yapılan büyük ve “ezber” jestler, özel bir ilginin değil, tekrarlanan bir flört alışkanlığının işareti olabilir. Aşırı planlı ve kusursuz jestler, karşı tarafın kişisel olarak önemsendiğinden ziyade, alışılmış bir senaryonun parçası izlenimi yaratabiliyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorum Yazın