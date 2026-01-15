İki Yılda 416 Erkekle Buluştu, İlk Buluşmadaki Deneyimlerini Paylaştı: "Çiçek Alan Erkeğe Güvenmeyin"
Avustralyalı sosyal medya içerik üreticisi Ellen, iki yıl içinde 400’ün üzerinde erkekle buluşarak edindiği deneyimleri kamuoyuyla paylaştı. Flört sürecinde sıkça romantik bir jest olarak görülen davranışların her zaman masum olmayabileceğini belirten Ellen, özellikle ilk buluşmada yapılan büyük jestlere karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Kendi deneyimlerinden yola çıkan içerik üreticisi, bu süreçte karşılaştığı ortak kalıpların, sağlıklı bir ilişkinin ipuçlarını ayırt etmede önemli bir rehber sunduğunu ifade etti.
Avustralyalı makyaj sanatçısı ve sosyal medya içerik üreticisi Ellen, iki yıl içinde 400’ün üzerinde randevuya çıktığını açıklayarak flört kültürüne dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Deneyimlerine göre bu durum yalnızca kısa boylu adayları değil, uzun boylu erkekleri de profilden uzaklaştırabiliyor.
Çiçek alan erkek sandığınız kadar masum değil!
