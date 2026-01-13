Meraklı Demek Az Kalır: Her Şeye Burnunu Sokan 5 Burç!

İkizler, her zaman meraklıdır ve her şeyi bilmek ister. Bilgiye olan açlıkları çok güçlüdür ve bunu elde etmenin yollarında oldukça zekidirler. Neredeyse herkesten bir sır almayı başarabilirler. İnsan davranışlarına doğal bir ilgileri vardır ve başkalarının kalbine ve zihnine derinlemesine dalmayı severler. İşte bu yüzden merak konusunda birinci sıradadırlar.