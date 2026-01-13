onedio
Teknoloji
Apple, Yeni Nesil Siri’yi Google Gemini ile Güçlendirecek

Metehan Bozkurt
13.01.2026 - 11:47

Apple, uzun süredir gündemde olan söylentileri doğruladı. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak yeni nesil Siri, Google’ın Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirilecek. Şirketten yapılan açıklamada, detaylı değerlendirmeler sonucunda Google ile iş birliği yapılmasının kararını verdikleri belirtildi. Bu adım, Siri’nin kullanıcı sorularını daha iyi anlayıp bağlamı kavramasını ve günlük görevleri daha akıllıca yerine getirmesini sağlayacak. Apple, yeni Siri sürümüyle sesli asistan deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek yeni nesil Siri, Google’ın Gemini modeliyle güçlendirilecek. Yapılan açıklamaya göre Apple, detaylı değerlendirmeler sonucunda yapay zekâ teknolojilerinde Google ile iş birliği yapmayı tercih etti; hâlihazırda ChatGPT ile çalışan Siri’deki OpenAI ortaklığı ise sürdürülmeyecek.

Apple’a uzun yıllardır iOS cihazlarında varsayılan arama motoru olmak için büyük ödemeler yapan Google, bu yeni iş birliğiyle Siri’nin geleceğine yön veren ana teknoloji sağlayıcısı konumuna geldi.

Yeni Gemini tabanlı Siri, kullanıcıların sorularını daha iyi anlayacak, bağlamı kavrayarak yanıt verecek ve günlük görevlerde daha akıllı çözümler sunacak.

Apple, önümüzdeki aylarda kullanıcılarla buluşacak bu yeni Siri sürümüyle, sesli asistan deneyimini daha güçlü ve yenilikçi bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
