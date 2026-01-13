Apple, Yeni Nesil Siri’yi Google Gemini ile Güçlendirecek
Apple, uzun süredir gündemde olan söylentileri doğruladı. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak yeni nesil Siri, Google’ın Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirilecek. Şirketten yapılan açıklamada, detaylı değerlendirmeler sonucunda Google ile iş birliği yapılmasının kararını verdikleri belirtildi. Bu adım, Siri’nin kullanıcı sorularını daha iyi anlayıp bağlamı kavramasını ve günlük görevleri daha akıllıca yerine getirmesini sağlayacak. Apple, yeni Siri sürümüyle sesli asistan deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple, uzun süredir gündemde olan söylentileri doğruladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple’a uzun yıllardır iOS cihazlarında varsayılan arama motoru olmak için büyük ödemeler yapan Google, bu yeni iş birliğiyle Siri’nin geleceğine yön veren ana teknoloji sağlayıcısı konumuna geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın