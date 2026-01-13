Trafikte Kağıt Helva Satan Seyyar Satıcıları Eleştiren Kadın: "Americano, Protein Bar Satın"

Bir kadın, trafikteki seyyar satıcıların hala simit ve kâğıt helva gibi geleneksel ürünlerde ısrar etmesini eleştirerek bu satıcıların kendilerini günümüz tüketim alışkanlıklarına göre geliştiremediğinden dert yandı. Trafikte sıkışıp kalan sürücüler için kağıt helvanın artık cazip olmadığını savunan genç kadın, satıcıların bunun yerine filtre kahve, Americano veya protein bar gibi modern ve sağlıklı alternatifler sunması gerektiğini dile getirdi. Geçmişte muz satan bir satıcının herkes tarafından tercih edildiğini örnek göstererek, 'Trafik menüsü güncellenmeli' mesajını verdi.