Trafikte Kağıt Helva Satan Seyyar Satıcıları Eleştiren Kadın: "Americano, Protein Bar Satın"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 10:30

Bir kadın, trafikteki seyyar satıcıların hala simit ve kâğıt helva gibi geleneksel ürünlerde ısrar etmesini eleştirerek bu satıcıların kendilerini günümüz tüketim alışkanlıklarına göre geliştiremediğinden dert yandı. Trafikte sıkışıp kalan sürücüler için kağıt helvanın artık cazip olmadığını savunan genç kadın, satıcıların bunun yerine filtre kahve, Americano veya protein bar gibi modern ve sağlıklı alternatifler sunması gerektiğini dile getirdi. Geçmişte muz satan bir satıcının herkes tarafından tercih edildiğini örnek göstererek, 'Trafik menüsü güncellenmeli' mesajını verdi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
