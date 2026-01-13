Trafikte Kağıt Helva Satan Seyyar Satıcıları Eleştiren Kadın: "Americano, Protein Bar Satın"

Trafikte seyyar satıcıların hala simit ve kağıt helva gibi geleneksel ürünlerle varlık göstermesini eleştiren bir kadın, artık sürücülerin bu seçeneklere ilgi göstermediğini söyledi. Genç kadın, satıcıların menülerini güncelleyip filtre kahve, Americano veya protein bar gibi modern ve sağlıklı alternatifler sunması gerektiğini savundu. Geçmişte muz satan bir satıcının herkes tarafından tercih edildiğini hatırlatarak, “Trafik menüsü güncellenmeli” mesajını verdi.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
