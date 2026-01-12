onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türklerin Akın Ettiği Başkent Zirvede: Avrupa’nın En Uygun Tatil Rotası Seçildi

Türklerin Akın Ettiği Başkent Zirvede: Avrupa’nın En Uygun Tatil Rotası Seçildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 23:48

Türk turistlerin son yıllarda en çok tercih ettiği Balkan başkentlerinden Saraybosna, Avrupa’nın en hesaplı tatil şehirleri listesinde birinci sıraya yerleşti. Hem uygun fiyatları hem de tarihi dokusu ve canlı atmosferiyle öne çıkan şehir, kısa süreli tatiller için ideal bir rota olarak dikkat çekiyor. Dinar Alpleri’nin eteklerinde, Miljacka Nehri boyunca uzanan Saraybosna, geleneksel lezzetlerden kültürel etkinliklere kadar ziyaretçilere dolu dolu bir deneyim sunuyor.

Kaynak: https://www.timeout.com/news/the-best...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seyahat ve eğlence dünyasının referans kaynaklarından Time Out, Avrupa genelinde şehirleri mercek altına aldı.

Seyahat ve eğlence dünyasının referans kaynaklarından Time Out, Avrupa genelinde şehirleri mercek altına aldı.

Konaklamadan yeme-içmeye, ulaşım masraflarından turistik harcamalara kadar yapılan değerlendirme sonucunda listenin zirvesine Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna oturdu. Uygun fiyatlar işin görünen yüzü, şehrin asıl farkı ise hâlâ bozulmamış atmosferi.

Dinar Alpleri’nin eteklerinde, Miljacka Nehri boyunca uzanan Saraybosna; tarih, doğa ve şehir hayatını aynı potada eritiyor. Kenti gezenler, Markale Kapalı Pazarı’nda geleneksel lezzetlerin peşine düşerken bir yandan da Osmanlı ve Avusturya-Macar izlerini yan yana görme şansı yakalıyor.

Time Out rehber editörü Ella Doyle’a göre Saraybosna’yı ziyaret etmek için en ideal dönem ağustos ayı.

Time Out rehber editörü Ella Doyle’a göre Saraybosna’yı ziyaret etmek için en ideal dönem ağustos ayı.

Hem hava şartları yüz güldürüyor hem de şehir, Güneydoğu Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Saraybosna Film Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Yani tatil + kültür + festival kombosu tek şehirde toplanıyor.

2026'da Cebi Yormayan 5 Avrupa Şehri

Time Out’un 2026 listesine göre kısa, keyifli ve ekonomik bir Avrupa kaçamağı yapmak isteyenlerin radarına alması gereken şehirler şöyle:

  • Saraybosna (Bosna-Hersek)

  • Tiran (Arnavutluk)

  • Hull (Birleşik Krallık)

  • Miskolc (Macaristan)

  • Zagreb (Hırvatistan)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın