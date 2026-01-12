Türklerin Akın Ettiği Başkent Zirvede: Avrupa’nın En Uygun Tatil Rotası Seçildi

Hem hava şartları yüz güldürüyor hem de şehir, Güneydoğu Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Saraybosna Film Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Yani tatil + kültür + festival kombosu tek şehirde toplanıyor.

2026'da Cebi Yormayan 5 Avrupa Şehri

Time Out’un 2026 listesine göre kısa, keyifli ve ekonomik bir Avrupa kaçamağı yapmak isteyenlerin radarına alması gereken şehirler şöyle: