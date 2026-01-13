Ünlü Influencer 5 Yılda 60 Kg Verdi: Diyet ve İlaç Kullanmadı, Sadece Bunları Yaptı

“Covid sırasında kilo vermeye başladım. Sağlıksız bir yaşam tarzım olduğunu biliyordum. Karaciğerimde yağlanma, göğüs ağrıları ve eklem sorunlarım vardı. Evde kalmak bana araştırma yapma fırsatı verdi. İhtiyacım olan tüm bilgiler internette mevcuttu. Birçok ücretsiz kaynak vardı. Bulduklarımı uygulamaya koydum. Bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı.”

Daha önce çeşitli diyetler denediğini, fakat her seferinde verdiği kiloyu fazlasıyla geri aldığını da ekledi.

Thomas Derksen, 2013 yılında Fudan Üniversitesi’nde eğitim almak için Çin’e taşındı ve 2016’da Shanghai’de yaşamaya başladı. Çin’deki maceralarını Mandarin dilinde paylaştığı eğlenceli videolarla online ün kazandı. Thomas, Çin mutfağına olan düşkünlüğünün de uzun yıllardır kilo problemi yaşamasına katkıda bulunduğunu kabul ediyor.

Thomas’ın Fitness Rutini

2020 pandemisi sırasında evde kaldığı dönemi sağlığını ve kilosunu yeniden değerlendirmek için fırsat olarak kullandı. Haftada üç gün ağırlık çalışması, iki gün kardiyo yaparak spora başladı. Kısa mesafelerde yürüyüşü tercih etti ve bunu “en iyi egzersiz” olarak nitelendirdi.

Crash diyet ve hızlı çözümleri bir kenara bırakarak, sürdürülebilir alışkanlıklara odaklandı. Zaman zaman aralıklı oruç denedi ama kısıtlı yemek pencerelerinde sürekli aç hissettiği için bu yöntemi uzun süre uygulayamadı.

“Sonra tekrar günde üç veya dört öğün yemeye başladım, ancak porsiyonları küçülttüm.”

Thomas, belirli bir diyeti takip etmek yerine kalıcı yaşam tarzı değişikliklerine odaklandı ve bu yaklaşım, kilo verme sürecini sürdürülebilir kıldı.

“Arada bir patates kızartması veya hamburger yemek uzun vadeli sonucu değiştirmezdi, bu yüzden bakış açım tamamen değişti. Çocuğa bir şeyi yapma demek, onun daha çok istemesi gibiydi. Kendime asla ‘Bunu yiyemezsin’ demedim. Bunun yerine, ‘Ne istersen yiyebilirsin, ama zamanının %80’inde sağlıklı beslen’ dedim. Bu yaklaşım beni pasif bir rolden aktif bir role taşıdı.”

Thomas, evde sağlıklı yemekler pişirerek ve abur cuburdan uzak durarak 60 kg’lık kilo kaybını gerçekleştirdi. Beş yıl süren bu süreç sonunda Thomas Derksen’in kilosu 83 kg’ye düştü ve yaşam tarzını tamamen değiştirdi.