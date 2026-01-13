onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünlü Influencer 5 Yılda 60 Kg Verdi: Diyet ve İlaç Kullanmadı, Sadece Bunları Yaptı

Ünlü Influencer 5 Yılda 60 Kg Verdi: Diyet ve İlaç Kullanmadı, Sadece Bunları Yaptı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 09:02

İlham verici kilo dönüşümleri her zaman dikkat çekiyor. Son dönemde, bir ünlü influencer beş yıl içinde tam 60 kg vererek sosyal medyada gündem oldu. Crash diyetler veya kilo verdiren ilaçlara başvurmadan, sadece sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle bu büyük değişimi başardı. Thomas Derksen’in hikayesi, kalıcı ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerinin neler başarabileceğini gözler önüne seriyor.

Kaynak: https://www.ndtv.com/lifestyle/how-th...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde, bir Alman influencer beş yıl içinde tam 60 kg vererek sosyal medyada viral oldu.

Son dönemde, bir Alman influencer beş yıl içinde tam 60 kg vererek sosyal medyada viral oldu.

Thomas Derksen, bu büyük dönüşümü herhangi bir sıkı diyet ya da kilo verdiren ilaçlara başvurmadan başardı. Bunun yerine düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsedi.

Geçmişteki fotoğraflarında büyük kahvaltılar, kekler ve sandviçler gibi ağır yemeklerden keyif aldığını görebiliyoruz. Ancak Thomas, yaşam tarzında köklü değişiklikler yaparak kickboks, kano ve yüzme gibi aktif hobiler edinmiş. 36 yaşında karşılaştığı göğüs ağrısı, eklem sorunları ve karaciğer yağlanması gibi sağlık problemleri, onu daha sağlıklı bir hayata yönlendirdi.

Thomas, South China Morning Post’a verdiği röportajda şunları söyledi:

Thomas, South China Morning Post’a verdiği röportajda şunları söyledi:

“Covid sırasında kilo vermeye başladım. Sağlıksız bir yaşam tarzım olduğunu biliyordum. Karaciğerimde yağlanma, göğüs ağrıları ve eklem sorunlarım vardı. Evde kalmak bana araştırma yapma fırsatı verdi. İhtiyacım olan tüm bilgiler internette mevcuttu. Birçok ücretsiz kaynak vardı. Bulduklarımı uygulamaya koydum. Bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı.”

Daha önce çeşitli diyetler denediğini, fakat her seferinde verdiği kiloyu fazlasıyla geri aldığını da ekledi.

Thomas Derksen, 2013 yılında Fudan Üniversitesi’nde eğitim almak için Çin’e taşındı ve 2016’da Shanghai’de yaşamaya başladı. Çin’deki maceralarını Mandarin dilinde paylaştığı eğlenceli videolarla online ün kazandı. Thomas, Çin mutfağına olan düşkünlüğünün de uzun yıllardır kilo problemi yaşamasına katkıda bulunduğunu kabul ediyor.

Thomas’ın Fitness Rutini

2020 pandemisi sırasında evde kaldığı dönemi sağlığını ve kilosunu yeniden değerlendirmek için fırsat olarak kullandı. Haftada üç gün ağırlık çalışması, iki gün kardiyo yaparak spora başladı. Kısa mesafelerde yürüyüşü tercih etti ve bunu “en iyi egzersiz” olarak nitelendirdi.

Crash diyet ve hızlı çözümleri bir kenara bırakarak, sürdürülebilir alışkanlıklara odaklandı. Zaman zaman aralıklı oruç denedi ama kısıtlı yemek pencerelerinde sürekli aç hissettiği için bu yöntemi uzun süre uygulayamadı.

“Sonra tekrar günde üç veya dört öğün yemeye başladım, ancak porsiyonları küçülttüm.”

Thomas, belirli bir diyeti takip etmek yerine kalıcı yaşam tarzı değişikliklerine odaklandı ve bu yaklaşım, kilo verme sürecini sürdürülebilir kıldı.

“Arada bir patates kızartması veya hamburger yemek uzun vadeli sonucu değiştirmezdi, bu yüzden bakış açım tamamen değişti. Çocuğa bir şeyi yapma demek, onun daha çok istemesi gibiydi. Kendime asla ‘Bunu yiyemezsin’ demedim. Bunun yerine, ‘Ne istersen yiyebilirsin, ama zamanının %80’inde sağlıklı beslen’ dedim. Bu yaklaşım beni pasif bir rolden aktif bir role taşıdı.”

Thomas, evde sağlıklı yemekler pişirerek ve abur cuburdan uzak durarak 60 kg’lık kilo kaybını gerçekleştirdi. Beş yıl süren bu süreç sonunda Thomas Derksen’in kilosu 83 kg’ye düştü ve yaşam tarzını tamamen değiştirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın