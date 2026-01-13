İnşaat İşçisinin Cebindeki 2 Euro, 4 Milyon Liralık Servete Dönüştü
Bir inşaat işçisinin cebindeki sıradan 2 euro, koleksiyoncuların radarına girdi ve tam 80 bin euroya alıcı buldu. Günlük hayatımızda gözümüzden kaçan küçük detaylar bazen büyük servetlere dönüşebiliyor; bu nadir üretim hatasıyla ortaya çıkan madeni para da bunun en somut örneği oldu.
Günlük hayatımızda sıkça gördüğümüz madeni paralar, bazen küçük bir detay sayesinde servet değerine ulaşabiliyor.
Peki, bir 2 euro parası nasıl böyle değer kazanabiliyor? Uzmanlar birkaç kriteri işaret ediyor:
