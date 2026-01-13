İnşaat İşçisinin Cebindeki 2 Euro, 4 Milyon Liralık Servete Dönüştü

Bir inşaat işçisinin fark ettiği nadir bir üretim hatası, sıradan bir 2 euroyu yaklaşık 4 milyon TL değerinde bir koleksiyon parçasına dönüştürdü.

Uzmanlar, parayı özel kılan unsurun üzerindeki küçük bir harf veya farklı baskı detayları olduğunu belirtiyor. Normalde milyonlarca adet basılan paralar sıradan kalırken, bu tür hatalı veya sınırlı üretimler koleksiyoncular arasında büyük ilgi görüyor ve açık artırmalarda yüksek rakamlara satılıyor.