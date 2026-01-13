onedio
İnşaat İşçisinin Cebindeki 2 Euro, 4 Milyon Liralık Servete Dönüştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 12:24

Bir inşaat işçisinin cebindeki sıradan 2 euro, koleksiyoncuların radarına girdi ve tam 80 bin euroya alıcı buldu. Günlük hayatımızda gözümüzden kaçan küçük detaylar bazen büyük servetlere dönüşebiliyor; bu nadir üretim hatasıyla ortaya çıkan madeni para da bunun en somut örneği oldu.

Günlük hayatımızda sıkça gördüğümüz madeni paralar, bazen küçük bir detay sayesinde servet değerine ulaşabiliyor.

Bir inşaat işçisinin fark ettiği nadir bir üretim hatası, sıradan bir 2 euroyu yaklaşık 4 milyon TL değerinde bir koleksiyon parçasına dönüştürdü.

Uzmanlar, parayı özel kılan unsurun üzerindeki küçük bir harf veya farklı baskı detayları olduğunu belirtiyor. Normalde milyonlarca adet basılan paralar sıradan kalırken, bu tür hatalı veya sınırlı üretimler koleksiyoncular arasında büyük ilgi görüyor ve açık artırmalarda yüksek rakamlara satılıyor.

Peki, bir 2 euro parası nasıl böyle değer kazanabiliyor? Uzmanlar birkaç kriteri işaret ediyor:

  • Vatikan, Monaco veya San Marino gibi az sayıda bastığı hatıra serileri,

  • Basım hataları, eksik semboller veya yanlış tarih,

  • Sadece birkaç bin adet üretilmiş özel anma paraları.

Genel olarak sınırlı sayıda üretilen hatıra paraları 300–500 euro arasında alıcı bulurken, çok nadir üretim kodlarına sahip parçalar 80 bin euroya kadar ulaşabiliyor. Büyük ülkelerin standart basımları ise genellikle nominal değerini koruyor. Uzmanlar, vatandaşları günlük harcamadan önce paralarını dikkatle incelemeleri konusunda uyarıyor.

