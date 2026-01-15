Hepsi Farklı Cevaplar Verdi: Yapay Zekaya Göre İstanbul'da Yaşanacak En İyi Semtler Belli Oldu

'Eğitim düzeyi, demografik yapı ve sosyo-kültürel erişilebilirlik gibi temel parametrelerde İstanbul'un en yüksek skorlarına sahip olması, bu ilçeyi verisel olarak en güçlü alternatif kılmaktadır. Ayrıca, Avrupa Yakası'ndaki ana ulaşım akslarının kesişim noktasında bulunması ve Boğaz hattındaki konumu, hem lojistik kolaylık hem de yüksek şehir hayatı standartları açısından en rasyonel seçenektir.'