Hepsi Farklı Cevaplar Verdi: Yapay Zekaya Göre İstanbul'da Yaşanacak En İyi Semtler Belli Oldu

Metehan Bozkurt
15.01.2026 - 10:19

İstanbul’da yaşanacak semtler kişilerin isteklerine göre farklılık gösterebiliyor. Grok, Gemini ve ChatGPT'ye 'Sen olsan İstanbul'un hangi semtinde yaşardın?' diye sorduk. Modeller yaşam tarzı, ulaşım olanakları, sosyal imkanlar ve sakinlik gibi farklı kriterleri öne çıkararak çeşitli semtleri işaret etti.

İşte detaylar...

ChatGPT: Kadıköy

'Ulaşım olanaklarının çeşitliliği, kentin iki yakasına da hızlı erişim sağlaması ve yaya odaklı yapısı günlük yaşamı pratik hale getiriyor. Kültür-sanat etkinliklerinin yoğunluğu ve kamusal alanların aktif kullanımı sosyal hayatı dengeli kılıyor. Aynı zamanda eğitim, sağlık ve temel hizmetlere erişimin güçlü olması yaşam kalitesini artıran önemli bir unsur.'

Gemini: Beşiktaş

'Eğitim düzeyi, demografik yapı ve sosyo-kültürel erişilebilirlik gibi temel parametrelerde İstanbul'un en yüksek skorlarına sahip olması, bu ilçeyi verisel olarak en güçlü alternatif kılmaktadır. Ayrıca, Avrupa Yakası'ndaki ana ulaşım akslarının kesişim noktasında bulunması ve Boğaz hattındaki konumu, hem lojistik kolaylık hem de yüksek şehir hayatı standartları açısından en rasyonel seçenektir.'

Grok: Cihangir

'Bu semt, tarihi dokusu, dar sokakları ve özgün kafeleriyle entelektüel bir ortam sunar; sanatçılar, yazarlar ve kültür-sanat çevrelerinin yoğunlukta olduğu bir yer olarak sürekli düşünsel stimülasyon sağlar. Beyoğlu'nun kalbinde yer alması sayesinde tiyatro, galeri ve kitapçılara kolay erişim imkânı varken, samimi komşuluk ilişkileri ve hafif bohem havası günlük yaşama derinlik katar, şehrin karmaşasından izole ama her şeye yakın bir denge yaratırdı.'

