Hepsi Farklı Cevaplar Verdi: Yapay Zekaya Göre İstanbul'da Yaşanacak En İyi Semtler Belli Oldu
İstanbul’da yaşanacak semtler kişilerin isteklerine göre farklılık gösterebiliyor. Grok, Gemini ve ChatGPT'ye 'Sen olsan İstanbul'un hangi semtinde yaşardın?' diye sorduk. Modeller yaşam tarzı, ulaşım olanakları, sosyal imkanlar ve sakinlik gibi farklı kriterleri öne çıkararak çeşitli semtleri işaret etti.
İşte detaylar...
ChatGPT: Kadıköy
Gemini: Beşiktaş
Grok: Cihangir
