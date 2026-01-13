Öğretmenler Hakkında Yapılan CİMER Şikayetleri Gündem Oldu
Öğretmenlere yönelik CİMER şikayetleri son günlerde sosyal medyanın gündemine oturdu. @ogretmensitemiz sayfasının iddiasına göre, birçok velinin ve öğrencinin öğretmenlerle ilgili yaptığı başvurular, eğitim camiasında tartışma yaratıyor. Öğrencilerden velilere, öğretim yöntemlerinden disiplin konularına kadar uzanan şikayetler, öğretmenlerin karşılaştığı zorlukları ve kamuoyunun eğitim algısını yeniden gündeme taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CİMER'e yazılan şikayetler sık sık gündem oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın