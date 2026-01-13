onedio
K-Pop ile Yeni mi Tanışıyor? Leonardo DiCaprio'nun Kendisini Tiye Aldığı Görüntüler Gündem Oldu

Leonardo DiCaprio
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
13.01.2026 - 14:04

Dudak okumasıyla paylaşılan bir video, Leonardo DiCaprio’nun K-Pop hakkında bilgisi olmadığını gösterdi. İçerik üreticileri, DiCaprio’nun mimiklerini kurgusal diyaloglarla eşleştirerek, ünlü oyuncuyu K-Pop’u bir müzik türü yerine bir kişi sanan bir “boomer” gibi yansıttı. Video, dünya çapında bir ikonun ciddiyeti ile kendisine atfedilen şaşkın tavır arasındaki ironiyi öne çıkararak sosyal medyada kısa sürede viral oldu, kullanıcı yorumları gecikmedi.

Altın Küre'de DiCaprio'nun söyledikleri gündem oldu.

Altın Küre'de DiCaprio'nun söyledikleri gündem oldu.

Dudak okuması yapan kişi, DiCaprio'nun kişiler arasında K-Pop kültürünü bilmeyen bir 'boomer' olarak bilindiğini gösteriyor.

İçerik üreticisi, DiCaprio'nun mimiklerine uyarladığı kurgusal diyaloglarla DiCaprio'yu K-Pop'u bir müzik türü olarak değil de bir şahıs zannederek 'K-Pop kim?' diye soran, gençlerin dünyasından bihaber ve güncel trendleri anlamakta zorlanan bir figür gibi yansıtıyor. Bu durum dünya çapında bir ikonun ciddiyeti ile kendisine atfedilen bu bilgisiz ve hafif şaşkın tavır arasındaki ironik karşıtlığı vurgulayarak izleyiciyi gülümsetti. E haliyle sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

"Aurası üzerine çalışılmalı"

"Mizahi gerçekten çok iyi..."

"Jennifer Lawrence'la da böyle konuşuyor"

👇

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
