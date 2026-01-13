K-Pop ile Yeni mi Tanışıyor? Leonardo DiCaprio'nun Kendisini Tiye Aldığı Görüntüler Gündem Oldu

Dudak okuması yapan kişi, DiCaprio'nun kişiler arasında K-Pop kültürünü bilmeyen bir 'boomer' olarak bilindiğini gösteriyor.

İçerik üreticisi, DiCaprio'nun mimiklerine uyarladığı kurgusal diyaloglarla DiCaprio'yu K-Pop'u bir müzik türü olarak değil de bir şahıs zannederek 'K-Pop kim?' diye soran, gençlerin dünyasından bihaber ve güncel trendleri anlamakta zorlanan bir figür gibi yansıtıyor. Bu durum dünya çapında bir ikonun ciddiyeti ile kendisine atfedilen bu bilgisiz ve hafif şaşkın tavır arasındaki ironik karşıtlığı vurgulayarak izleyiciyi gülümsetti. E haliyle sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.