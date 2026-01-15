onedio
3 Milyar Yıl Önce Mars'ın Kuzey Yarımküresini Kaplayan Dev Bir Okyanus Bulunmuş Olabilir

3 Milyar Yıl Önce Mars’ın Kuzey Yarımküresini Kaplayan Dev Bir Okyanus Bulunmuş Olabilir

Metehan Bozkurt
15.01.2026 - 09:07
15.01.2026 - 09:07

Mars’ın geçmişine dair tartışmalar yeni bir araştırmayla yeniden alevlendi. Bilim insanları, yaklaşık 3 milyar yıl önce gezegenin kuzey yarımküresini kapsayan geniş bir okyanusun varlığına işaret eden güçlü jeolojik bulgulara ulaştı. Elde edilen veriler, Mars’ın sanılandan çok daha uzun süre boyunca su barındırmış olabileceğini ve gezegenin iklim tarihine dair önemli soruları yeniden gündeme taşıyor.

Mars'ın geçmişine ilişkin bilimsel veriler, gezegenin sanılandan çok daha farklı bir tarih barındırabileceğini gösteriyor.

Mars’ın geçmişine ilişkin bilimsel veriler, gezegenin sanılandan çok daha farklı bir tarih barındırabileceğini gösteriyor.

Son yayımlanan bir araştırma, yaklaşık 3 milyar yıl önce Mars’ın kuzey yarımküresini kapsayan geniş bir okyanusun varlığına işaret eden güçlü jeolojik bulgular ortaya koydu.

npj Space Exploration dergisinde yayımlanan çalışmada, Mars yüzeyinde daha önce tespit edilen nehir yatakları, tortul yapılar ve suyla etkileşime girmiş mineraller yeni bir bakış açısıyla değerlendirildi. Bulgular, gezegenin uzun bir dönem boyunca kararlı ve geniş ölçekli su kütlelerine sahip olabileceğini düşündürüyor.

Valles Marineris Üzerinden Yeni Bulgular

Araştırma, Güneş Sistemi’nin en büyük kanyon sistemlerinden biri olan Valles Marineris’e odaklandı. Yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğa ulaşan bu yapı, Mars’ın jeolojik geçmişine dair önemli izler barındırıyor.

Çalışmada özellikle Coprates Chasma bölgesinin güneydoğusunda bulunan tortul oluşumlar incelendi. Araştırmacılar, “uçurum önü tortul birikimleri” olarak tanımlanan bu yapıların, geçmişte kanyon içine doğru akan yoğun su akışlarıyla oluşmuş olabileceğini belirtiyor.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, söz konusu tortul birikimlerin büyük bölümünün benzer yüksekliklerde bulunması oldu.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, söz konusu tortul birikimlerin büyük bölümünün benzer yüksekliklerde bulunması oldu.

Yaklaşık -3.750 ile -3.650 metre arasında yer alan bu yapılar, belirli bir dönemde Mars’ta uzun süre boyunca sabit kalan bir su seviyesinin varlığına işaret ediyor.

Bilim insanlarına göre suyun bazı bölgelerde 1 kilometreye varan derinliklere ulaşmış olması mümkün. Bu durum, kanyon sisteminin ötesinde, Mars’ın kuzey yarımküresindeki alçak düzlüklerin de sular altında kalmış olabileceğini gösteriyor.

Mars’ın Yaşanabilir Geçmişine Dair Yeni İpuçları

Çalışmanın başyazarı Bern Üniversitesi’nden Ignatius Argadestya, elde edilen bulguların Mars’ta bugüne kadar öne sürülen en büyük ve en derin eski okyanus senaryolarından birini desteklediğini ifade etti. Araştırmacılara göre bu ölçekte bir su kütlesinin varlığı, Mars’ın geçmişte yaşanabilir koşullar sunmuş olabileceğini düşündürüyor.

Bununla birlikte, gezegende yaşamın var olup olmadığına dair kesin bir sonuca henüz ulaşılamadığı vurgulanıyor.

Araştırma ekibi, bir sonraki aşamada tortul yapıların mineral içeriğini analiz etmeyi planlıyor. Bu çalışmaların, Avrupa Uzay Ajansı’nın ExoMars Trace Gas Orbiter ve Mars Express görevleri ile NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter verileri kullanılarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Bilim insanları, bu analizlerin Mars’taki suyun zaman içinde nasıl kaybolduğunu ve gezegenin bugünkü kurak yapısına nasıl evrildiğini anlamada önemli katkılar sağlayacağını belirtiyor.

