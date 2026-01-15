3 Milyar Yıl Önce Mars’ın Kuzey Yarımküresini Kaplayan Dev Bir Okyanus Bulunmuş Olabilir

Yaklaşık -3.750 ile -3.650 metre arasında yer alan bu yapılar, belirli bir dönemde Mars’ta uzun süre boyunca sabit kalan bir su seviyesinin varlığına işaret ediyor.

Bilim insanlarına göre suyun bazı bölgelerde 1 kilometreye varan derinliklere ulaşmış olması mümkün. Bu durum, kanyon sisteminin ötesinde, Mars’ın kuzey yarımküresindeki alçak düzlüklerin de sular altında kalmış olabileceğini gösteriyor.

Mars’ın Yaşanabilir Geçmişine Dair Yeni İpuçları

Çalışmanın başyazarı Bern Üniversitesi’nden Ignatius Argadestya, elde edilen bulguların Mars’ta bugüne kadar öne sürülen en büyük ve en derin eski okyanus senaryolarından birini desteklediğini ifade etti. Araştırmacılara göre bu ölçekte bir su kütlesinin varlığı, Mars’ın geçmişte yaşanabilir koşullar sunmuş olabileceğini düşündürüyor.

Bununla birlikte, gezegende yaşamın var olup olmadığına dair kesin bir sonuca henüz ulaşılamadığı vurgulanıyor.

Araştırma ekibi, bir sonraki aşamada tortul yapıların mineral içeriğini analiz etmeyi planlıyor. Bu çalışmaların, Avrupa Uzay Ajansı’nın ExoMars Trace Gas Orbiter ve Mars Express görevleri ile NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter verileri kullanılarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Bilim insanları, bu analizlerin Mars’taki suyun zaman içinde nasıl kaybolduğunu ve gezegenin bugünkü kurak yapısına nasıl evrildiğini anlamada önemli katkılar sağlayacağını belirtiyor.