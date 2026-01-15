onedio
Uygunsuz Bulundu! Bu İsimler Artık Koyulamıyor: O Ülkede 4 Bebek İsmi Yasaklandı

Uygunsuz Bulundu! Bu İsimler Artık Koyulamıyor: O Ülkede 4 Bebek İsmi Yasaklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 11:48

Bir bebeğe isim vermek çoğu aile için duygusal ve özel bir süreç olsa da bazı ülkelerde bu tercih tamamen serbest değil. Yetkililer, çocukların ileride zarar görmemesi ve toplumsal hassasiyetlerin korunması amacıyla isimlere belirli sınırlar koyabiliyor. Son olarak İngiltere'de alınan bir kararla uygunsuz anlamlar ve olumsuz çağrışımlar gerekçesiyle dört bebek isminin kullanılmasına resmen izin verilmedi.

İşte detaylar...

İngiltere'de bazı isimler yasaklandı.

İngiltere'de bazı isimler yasaklandı.

Yetkililer hakaret içeren, müstehcen çağrışımları olan, kamu düzenine aykırı görülen ya da çocuğu ileride zor durumda bırakabileceği düşünülen isimleri kabul etmiyor. Aynı şekilde sayı, sembol veya noktalama işareti içeren, aşırı uzun, telaffuzu zor ya da resmi unvanlarla karışma ihtimali bulunan isimler de veto edilebiliyor.

İngiltere'de Yasaklanan Bazı İsimler

İngiltere’de Yasaklanan Bazı İsimler

UK Deed Poll Office’e göre, son yıllarda reddedilen isimlerden bazıları şöyle:

  • Cyanide: Ölümcül bir zehirle doğrudan bağlantılı olduğu için kabul edilmedi.

  • Martian: Çocuğun alay konusu olabileceği gerekçesiyle reddedildi.

  • King: Resmi unvanlarla karışma ihtimali nedeniyle yasaklandı.

  • Princess: Yanıltıcı ve gerçek dışı bir unvan çağrışımı yaptığı için kabul edilmedi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Bir isim GRO tarafından uygunsuz bulunursa, ebeveynlerden yeni bir isim seçmeleri istenir. Uygun bir isim belirlenmeden doğum belgesi veya pasaport gibi resmi evraklar düzenlenmez. Gerekli görülmesi halinde, çocuğun refahını korumak adına hukuki süreç başlatılabilir” ifadelerine yer verildi.

Benzer uygulamalar başka ülkelerde de mevcut.

Benzer uygulamalar başka ülkelerde de mevcut.

Örneğin Yeni Zelanda’da “Lucifer”“Anal” ve “4Real” gibi isimler; Almanya’da ise “Adolf Hitler ve “Osama Bin Laden” gibi isimler, çocukların zarar görmemesi ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle yasaklandı.

İsimler Neden Reddediliyor?

İngiltere’de bir ismin yasaklanmasına yol açan başlıca kriterler şunlar:

  • Hakaret ve küfür içeren ifadeler

  • Müstehcen veya cinsel çağrışımlı isimler

  • Çocuğu alay, zorbalık veya psikolojik zarara açık hale getiren isimler

  • Kral, Kraliçe, Doktor gibi yanıltıcı unvanlar

  • Sayı, sembol veya standart dışı karakterler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
