Uygunsuz Bulundu! Bu İsimler Artık Koyulamıyor: O Ülkede 4 Bebek İsmi Yasaklandı

Bir bebeğe isim vermek çoğu aile için duygusal ve özel bir süreç olsa da bazı ülkelerde bu tercih tamamen serbest değil. Yetkililer, çocukların ileride zarar görmemesi ve toplumsal hassasiyetlerin korunması amacıyla isimlere belirli sınırlar koyabiliyor. Son olarak İngiltere'de alınan bir kararla uygunsuz anlamlar ve olumsuz çağrışımlar gerekçesiyle dört bebek isminin kullanılmasına resmen izin verilmedi.

İşte detaylar...