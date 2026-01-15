Kurumsal Hayatı Bıraktı, Sahile Taşındı: Karavanda Yaşayan Kadın Hafta Sonları 580 TL Harcıyor!

Sahip olduğu daireyi satarak ailesine ait işletmeyi devraldı. İlk etapta mülkün ek binasında yaşayan Greenwood, daha sonra eski bir bungalovu misafirhaneye dönüştürdü. İki jakuzili olarak yenilenen yapı için tüm birikimini harcadıktan sonra ek gelir elde etmek amacıyla ek binayı kiraya verdi.

Bu süreçte küçük bir araba satın alan Greenwood, aracı karavana dönüştürdü. İçinde çalışma masası ve duş bulunan karavanın en büyük avantajının her yere kolayca park edilebilmesi olduğunu belirten Greenwood, aracın dışarıdan bir işçi minibüsü gibi görünmesi sayesinde deniz manzaralı noktalarda ya da yol kenarlarında rahatça konaklayabildiğini söylüyor.