Kurumsal Hayatı Bıraktı, Sahile Taşındı: Karavanda Yaşayan Kadın Hafta Sonları 580 TL Harcıyor!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
Londra’da 15 yıl boyunca kurumsal hayatın içinde yer alan Suzy Greenwood, pandemiyle birlikte yaşam önceliklerini sorgulamaya başladı. Şehir temposundan uzaklaşma isteğiyle radikal bir karar alan Greenwood, Devon kıyılarına taşınarak karavanda yaşamaya başladı. Bugün ise doğayla iç içe sürdürdüğü bu yeni hayatında hafta sonlarını 20 sterlin (yaklaşık 580 TL) gibi düşük bir bütçeyle keyifli şekilde geçirebildiğini söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 yıl boyunca halkla ilişkiler alanında kariyer inşa eden Suzy Greenwood, pandemiyle birlikte hayatına dair önemli bir farkındalık yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pandemi sürecinde kıyı yaşamına alışan Greenwood, Devon’ın South Hams bölgesine duyduğu hayranlığın da etkisiyle köklü bir karar aldı.
Zaman zaman kendini izole ve güvensiz hissedebileceği bölgelerde kaldığını kabul eden Greenwood, buna rağmen bugüne kadar ciddi bir sorun yaşamadığını vurguluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın