Kurumsal Hayatı Bıraktı, Sahile Taşındı: Karavanda Yaşayan Kadın Hafta Sonları 580 TL Harcıyor!

Metehan Bozkurt
15.01.2026 - 14:51

Londra’da 15 yıl boyunca kurumsal hayatın içinde yer alan Suzy Greenwood, pandemiyle birlikte yaşam önceliklerini sorgulamaya başladı. Şehir temposundan uzaklaşma isteğiyle radikal bir karar alan Greenwood, Devon kıyılarına taşınarak karavanda yaşamaya başladı. Bugün ise doğayla iç içe sürdürdüğü bu yeni hayatında hafta sonlarını 20 sterlin (yaklaşık 580 TL) gibi düşük bir bütçeyle keyifli şekilde geçirebildiğini söylüyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
15 yıl boyunca halkla ilişkiler alanında kariyer inşa eden Suzy Greenwood, pandemiyle birlikte hayatına dair önemli bir farkındalık yaşadı.

Londra’daki yoğun temposundan uzaklaşan 39 yaşındaki Greenwood, artık Devon kıyılarında bir karavanda yaşıyor ve hafta sonlarını yalnızca 10 sterlinle keyifle geçirebildiğini söylüyor.

Covid-19 kısıtlamaları sırasında ailesiyle Devon’da vakit geçiren Greenwood, yasaklar sona erdiğinde Shepherd’s Bush’taki evine dönme fikrinin kendisini mutlu etmediğini fark etti. Londra’yla duygusal bağının koptuğunu ifade eden Greenwood, yirmili yaşlarında şehir hayatından keyif aldığını ancak zamanla arkadaş çevresinin yerleşik düzene geçtiğini ve kendisinin artık sevdiği şeyleri yapmadığını dile getiriyor.

Pandemi sürecinde kıyı yaşamına alışan Greenwood, Devon’ın South Hams bölgesine duyduğu hayranlığın da etkisiyle köklü bir karar aldı.

Sahip olduğu daireyi satarak ailesine ait işletmeyi devraldı. İlk etapta mülkün ek binasında yaşayan Greenwood, daha sonra eski bir bungalovu misafirhaneye dönüştürdü. İki jakuzili olarak yenilenen yapı için tüm birikimini harcadıktan sonra ek gelir elde etmek amacıyla ek binayı kiraya verdi.

Bu süreçte küçük bir araba satın alan Greenwood, aracı karavana dönüştürdü. İçinde çalışma masası ve duş bulunan karavanın en büyük avantajının her yere kolayca park edilebilmesi olduğunu belirten Greenwood, aracın dışarıdan bir işçi minibüsü gibi görünmesi sayesinde deniz manzaralı noktalarda ya da yol kenarlarında rahatça konaklayabildiğini söylüyor.

Zaman zaman kendini izole ve güvensiz hissedebileceği bölgelerde kaldığını kabul eden Greenwood, buna rağmen bugüne kadar ciddi bir sorun yaşamadığını vurguluyor.

Devon kıyılarında geçirdiği sürede Güneybatı Sahil Yolu’nu baştan sona yürüyen, denize giren ve balıkçılığı deneyen Greenwood, bu yaşam tarzının kendisine çok sayıda unutulmaz deneyim kazandırdığını ifade ediyor.

Maddi açıdan da büyük bir rahatlama yaşadığını belirten Greenwood, Londra’da tek bir akşam yemeğine harcadığı parayla artık tüm hafta sonunu geçirebildiğini söylüyor. “Eskiden şık bir akşam yemeği için 200 sterlin harcarken, şimdi 10 sterlinle harika bir hafta sonu geçirebiliyorum” diyen Greenwood, yeni hayatının son derece düşük maliyetli olduğunu vurguluyor.

Otuzlu yaşlarında yeni bir sosyal çevre edinme konusunda endişeleri olduğunu da dile getiren Greenwood, bu kaygılarının yersiz çıktığını belirtiyor. Yoga, doğa yürüyüşleri ve açık deniz yüzmesi gibi aktiviteler sayesinde farklı yaş ve meslek gruplarından insanlarla tanıştığını, güçlü bir arkadaş çevresi oluşturduğunu söylüyor.

