Bir Piksel Her Şeyi Değiştirdi: Aylardır Kayıp Olan Dağcıyı Yapay Zeka Buldu!

Eylül sonunda kar yağışının başlamasıyla aramalara ara verilirken, Temmuz 2025’te karların çekilmesiyle ekipler bu kez yapay zeka destekli İHA’larla sahaya döndü. Kayalık yamaçlardan ve derin yarıklardan toplanan binlerce fotoğraf, dağ ortamında “olmaması gereken” renk ve doku farklılıklarını tarayan bir yazılımla analiz edildi ve yalnızca birkaç saat içinde kritik noktalar belirlendi.

Hava koşulları nedeniyle geciken kontrollerin ardından, Monviso’nun kuzey yamacında 3 bin 150 metredeki bir yarıkta Nicola Ivaldo’nun cesedine ulaşıldı. Belirleyici ipucu ise gölgede kalmasına rağmen tespit edilen kırmızı kask oldu. Kurtarma ekipleri, yapay zekanın süreci hızlandırdığını ancak tek başına yeterli olmadığını, yanlış pozitiflerin insan deneyimiyle elenmesi gerektiğini vurguluyor. Daha önce Polonya ve İskoçya’daki vakalarda da kullanılan bu teknolojinin, yoğun bitki örtüsü ve kötü hava gibi koşullarda sınırlı kaldığı, ayrıca hukuki ve etik tartışmaları da beraberinde getirdiği belirtiliyor.