Bir Piksel Her Şeyi Değiştirdi: Aylardır Kayıp Olan Dağcıyı Yapay Zeka Buldu!

Bir Piksel Her Şeyi Değiştirdi: Aylardır Kayıp Olan Dağcıyı Yapay Zeka Buldu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
18.01.2026 - 09:56

Eylül 2024’te İtalya Alpleri’nde kaybolan deneyimli dağcı Nicola Ivaldo’dan aylarca haber alınamadı. Zorlu arazi koşulları ve erken başlayan kar yağışı nedeniyle sonuçsuz kalan arama çalışmalarına uzun süre ara verildi. Ancak karların çekilmesiyle birlikte kurtarma ekipleri bu kez farklı bir yöntemle sahaya döndü. İnsansız hava araçlarıyla toplanan binlerce görüntünün yapay zeka destekli yazılımlar tarafından analiz edilmesi, aylardır yanıtsız kalan dosyada kritik bir kırılma yarattı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İtalya’nın Piemonte bölgesinde dağ kurtarma ekipleri, aylarca sonuçsuz kalan bir arama dosyasını kapatmaya hazırlanıyordu.

İtalya'nın Piemonte bölgesinde dağ kurtarma ekipleri, aylarca sonuçsuz kalan bir arama dosyasını kapatmaya hazırlanıyordu.

Tecrübeli dağcı ve ortopedi cerrahı Nicola Ivaldo’dan Eylül 2024’ten beri haber alınamıyordu. İlk arama çalışmaları, hava koşulları ve arazinin zorluğu nedeniyle sonuçsuz kalmış, kışın gelişiyle umutlar iyice tükenmişti.

Ivaldo’nun geride bıraktığı tek somut ipucu, Varaita Vadisi’ndeki Castello di Pontechianale köyünde park edilmiş arabasıydı. Kurtarma ekipleri, buradan Monviso ya da Visolotto zirvelerinden birine yönelmiş olabileceğini düşündü. Ancak cep telefonu sinyalinin kapsadığı alan o kadar genişti ki, yüzlerce kilometrelik patika ve kayalık yüzey tek tek taranmak zorundaydı.

Yaklaşık 50 kişilik ekip günlerce bölgeyi yaya olarak aradı, helikopter destekli taramalar yapıldı.

Yaklaşık 50 kişilik ekip günlerce bölgeyi yaya olarak aradı, helikopter destekli taramalar yapıldı.

Eylül sonunda kar yağışının başlamasıyla aramalara ara verilirken, Temmuz 2025’te karların çekilmesiyle ekipler bu kez yapay zeka destekli İHA’larla sahaya döndü. Kayalık yamaçlardan ve derin yarıklardan toplanan binlerce fotoğraf, dağ ortamında “olmaması gereken” renk ve doku farklılıklarını tarayan bir yazılımla analiz edildi ve yalnızca birkaç saat içinde kritik noktalar belirlendi.

Hava koşulları nedeniyle geciken kontrollerin ardından, Monviso’nun kuzey yamacında 3 bin 150 metredeki bir yarıkta Nicola Ivaldo’nun cesedine ulaşıldı. Belirleyici ipucu ise gölgede kalmasına rağmen tespit edilen kırmızı kask oldu. Kurtarma ekipleri, yapay zekanın süreci hızlandırdığını ancak tek başına yeterli olmadığını, yanlış pozitiflerin insan deneyimiyle elenmesi gerektiğini vurguluyor. Daha önce Polonya ve İskoçya’daki vakalarda da kullanılan bu teknolojinin, yoğun bitki örtüsü ve kötü hava gibi koşullarda sınırlı kaldığı, ayrıca hukuki ve etik tartışmaları da beraberinde getirdiği belirtiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
