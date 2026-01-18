Bir Piksel Her Şeyi Değiştirdi: Aylardır Kayıp Olan Dağcıyı Yapay Zeka Buldu!
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Eylül 2024’te İtalya Alpleri’nde kaybolan deneyimli dağcı Nicola Ivaldo’dan aylarca haber alınamadı. Zorlu arazi koşulları ve erken başlayan kar yağışı nedeniyle sonuçsuz kalan arama çalışmalarına uzun süre ara verildi. Ancak karların çekilmesiyle birlikte kurtarma ekipleri bu kez farklı bir yöntemle sahaya döndü. İnsansız hava araçlarıyla toplanan binlerce görüntünün yapay zeka destekli yazılımlar tarafından analiz edilmesi, aylardır yanıtsız kalan dosyada kritik bir kırılma yarattı.
İşte detaylar...
İtalya’nın Piemonte bölgesinde dağ kurtarma ekipleri, aylarca sonuçsuz kalan bir arama dosyasını kapatmaya hazırlanıyordu.
Yaklaşık 50 kişilik ekip günlerce bölgeyi yaya olarak aradı, helikopter destekli taramalar yapıldı.
