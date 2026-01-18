Snapchat’ten Tumblr’a: Hepimizin Geri Dönmek İstediği 2016’da Neler Popülerdi?

Bu sürecin en dikkat çekici örneklerinden biri de slime akımıydı. Başlangıçta YouTube ve Instagram üzerinden yayılan bu içerikler, kısa sürede küresel bir trende dönüştü. Slime videoları yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden, rahatlatıcı ve tekrar izlenebilir yapısıyla geniş bir kitleye ulaştı. Mağazalarda slime satışı artarken, evde slime yapımı da başlı başına bir uğraş haline geldi. 2016’yı farklı kılan unsurlardan biri de, böylesine basit bir nesnenin bile popüler kültürde güçlü bir karşılık bulabilmesiydi.