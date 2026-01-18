onedio
Snapchat’ten Tumblr’a: Hepimizin Geri Dönmek İstediği 2016’da Neler Popülerdi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.01.2026 - 13:18

2016, dijital dünyanın bugünkü kadar hızlı ve kalabalık olmadığı;trendlerin birkaç hafta değil, aylarca konuşulduğu bir yıldı. Snapchat filtreleriyle başlayan paylaşımlar, Tumblr’da estetik akımlara dönüşüyor, müzikten modaya, sosyal medyadan günlük alışkanlıklara kadar pek çok şey ortak bir ruh etrafında şekilleniyordu. Fakat 2026'da bu durum fazlasıyla değişti. Sosyal medya kullanıcıları da 2016'daki trendleri geri getirdi, eski trendleri yad etti.

Peki 2016'da neleri konuştuk, neleri takip ettik?

Kullanıcılar, sosyal medyada '2016 akımı' başlattı.

Akımlardan şarkıcılara, makyaj trendlerinden müziklere kadar birçok kişi 2016'ya geri döndü.

2016'ya dönmüşken herkesin oynadığı PokemonGo'dan da bahsetmemek olmaz.

Tartışmasız yılın en büyük olayıydı. İnsanlar ellerinde telefonlarla sokaklarda 'Pikachu' avladı, parklar doldu taştı, hatta kazalara sebep oldu.

Aramızda hala Snapchat kullanan var mı? Keza 2016'da kullanmayanı tabiri caizse dövüyorlardı!

Köpek filtresi ve çiçek tacı filtresi herkesin profil fotoğrafıydı. Sadece normal kullanıcılar değil, ünlüler de sık sık kullandı. 2026'ya girsek de bunlar artık kültleşmiş durumda.

Instagram Hikayeler özelliği de 2016'da geldi.

Instagram, Snapchat’in '24 saatte kaybolan gönderi' özelliğini kopyalayarak Stories özelliğini 2016'da başlattı.

Slime yapmayı artık hepimiz biliyoruz!

Bu sürecin en dikkat çekici örneklerinden biri de slime akımıydı. Başlangıçta YouTube ve Instagram üzerinden yayılan bu içerikler, kısa sürede küresel bir trende dönüştü. Slime videoları yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden, rahatlatıcı ve tekrar izlenebilir yapısıyla geniş bir kitleye ulaştı. Mağazalarda slime satışı artarken, evde slime yapımı da başlı başına bir uğraş haline geldi. 2016’yı farklı kılan unsurlardan biri de, böylesine basit bir nesnenin bile popüler kültürde güçlü bir karşılık bulabilmesiydi.

TikTok'un atası Musical.ly...

miro.medium.com

Henüz TikTok yoktu, gençler Musically uygulamasında dudak senkronizasyonu (lip-sync) yapıyordu.

Tumblr Girl olmadıysanız çok şey kaybettiniz!

Tumblr Girl olmadıysanız çok şey kaybettiniz!

2016, Tumblr’ın popüler kültür üzerindeki etkisinin en belirgin şekilde hissedildiği yıllardan biriydi. Platform, estetik anlayışından müzik tercihlerine, film sahnelerinden moda trendlerine kadar geniş bir alanı etkiliyordu. Gençler için Tumblr; bir sosyal ağdan çok, kimlik kurulan bir alan hâline gelmişti. Soluk renkli fotoğraflar, alıntı cümleler, indie müzik paylaşımları ve sinematik görseller kısa sürede ana akım mecralara taşındı. Bugün nostalji olarak anılan pek çok görsel dil ve trendin temeli, 2016’da Tumblr üzerinden şekillendi.

O dönem birçok akım da türedi. Bunlardan bir tanesi de Mannequin Challenge'tı.

O dönem birçok akım da türedi. Bunlardan bir tanesi de Mannequin Challenge'tı.

Rae Sremmurd - Black Beatles şarkısıyla bir grup insanın donup kalarak video çekmesi akım haline geldi. Hillary Clinton'dan Beyoncé'ye herkes yaptı.

Water Bottle Flip!

Water Bottle Flip!

Su şişesini havaya atıp dik durdurmaya çalışan milyonlarca kişi o dönemler yepyeni bir akımın fitilini ateşlemişti. Okul sıralarının ve ofis masalarının korkulu rüyasıydı.

Bazılarımız bunu yapmaktan utanıyor: Dab Hareketi!

Bazılarımız bunu yapmaktan utanıyor: Dab Hareketi!

Bir dans figürü olan 'Dab' yapmak, futbolculardan siyasetçilere kadar yayılmıştı.

Akımların yanı sıra akıllara kazınan birçok şarkı da vardı... İsimlerini duyduğunuzda bile kulağınıza gelecek!

Akımların yanı sıra akıllara kazınan birçok şarkı da vardı... İsimlerini duyduğunuzda bile kulağınıza gelecek!

  • Drake - One Dance: Yılın en çok dinlenen şarkılarından biriydi.

  • Rihanna - Work: Nakaratı anlaşılmasa da herkes söylüyordu.

  • Sia - Cheap Thrills: Radyolarda sürekli çalan o şarkı.

  • The Weeknd - Starboy: Albüm ve şarkı büyük patlama yaptı.

Türkiye'de de durum çok farklı değildi. Fakat lokal şarkılarımıza bakacak olursak...

  • Aleyna Tilki - Cevapsız Çınlama: Aleyna Tilki fenomeninin başladığı yıldı.

  • Çağatay Akman - Gece Gölgenin Rahatına Bak: YouTube rekorları kırdı.

  • Kalben - Haydi Söyle: Akustik performansıyla kalpleri fethetti.

Müzikten konu açılmışken Rihanna, 2016'da son albümünü yayınlamıştı.

Müzikten konu açılmışken Rihanna, 2016'da son albümünü yayınlamıştı.

Anti albümünden sonra müzik piyasasından elini ayağını çeken Rihanna, akabinde çoluk çocuğa karışmıştı.

2016 başka sonlara da sahne oldu.

2016 başka sonlara da sahne oldu.

Sezen Aksu, Sezen Aksu 16 Ocak 2016'da Maslak'ta verdiği konserde, 40 yıllık sahne hayatına veda etmişti. 'Bunlar benim son istanbul konserlerim' diyen Aksu, 'Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Üretmeye devam edeceğim fakat daha önceden söz verdiğim birkaç konseri de yaptıktan sonra sahneye veda ediyorum. İstanbul'da son konserim.' demişti.

Kısmetse Olur... Bir pazartesi sabahı okuldan dönmüşüz, sıcacık koltuğumuzda uzanıp o kaosu iliklerimizde hissediyoruz.

Kısmetse Olur... Bir pazartesi sabahı okuldan dönmüşüz, sıcacık koltuğumuzda uzanıp o kaosu iliklerimizde hissediyoruz.

Evlilik programlarının 'Game of Thrones'uydu. Nur, Semih, Melis, Adnan... Kavgalar, kurgular ve aşklar Türkiye'nin ana gündemiydi.

Yapay zeka yoktu, reels videoları tam olarak gelişmemişti. E haliyle dikkat süremiz de epey uzundu.

Yapay zeka yoktu, reels videoları tam olarak gelişmemişti. E haliyle dikkat süremiz de epey uzundu.

Bu nedenle 2016'da sinemaya gitme kültürümüz çok yaygındı. Özellikle Hollywood için ilk noktasıydı diyebiliriz. Bu noktanın en büyük örneklerinden Deadpool, Suicide Squad (Gerçek Kötüler), La La Land gündemdeydi. Hatta Cadılar Bayramı konseptlerinde sık sık Harley Quinn görmek mümkündü.

Peki ya Nusret?

Peki ya Nusret?

2016, Nusret’in yerel bir başarı hikayesinden çıkarak küresel ölçekte tanınan bir fenomene dönüştüğü yıl olarak öne çıktı.

O dönemde popüler kültür, özellikle Hollywood merkezli trendler üzerinden hızla yayılıyor, tek bir hareket ya da sahne kısa sürede dünya genelinde karşılık bulabiliyordu.

Nusret’in et kesme ve tuz serpme anı da bu atmosferde dikkat çekerek sınırları aştı. Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntü, eğlence dünyasından sporculara kadar birçok isim tarafından taklit edildi. Böylece Salt Bae, 2016’nın kolektif hafızasında yer eden, dönemin popüler kültür diliyle örtüşen simgelerden biri haline geldi.

Bu video sosyal medyada zaman zaman gün yüzüne çıksa da aslında 2016'ya ait.

Bu video sosyal medyada zaman zaman gün yüzüne çıksa da aslında 2016'ya ait.

TRT muhabirinin elini ısıran 'Zombi Nine' tam 2016'ya ait ikonik isimlerden bir tanesi.

Bu videoyu da konsept sayfaların birçoğunda görebilirsiniz...

Bu videoyu da konsept sayfaların birçoğunda görebilirsiniz...

İzinsiz aldığı telefonla kaçmaya başlayan ufaklık kendisine küçük çaplı bir aksiyon filmi çekmişti desek abartmayız. Çektiği aksiyon filminin içine de tatlılığını serpiştiren ufaklığın o anları hepimizi güldürmüştü.

Şu anda da olduğu gibi 2016'da milyonlar Onedio testleri çözdü, YouTube kanalını ziyaret etti.

O dönemin en iyi videolarını buradan izleyebilirsiniz:

10 yıl geçti ama yine aynı sorunlara sahibiz belki de... Günümüzün X'i o zamanların Twitter'ıydı.

10 yıl geçti ama yine aynı sorunlara sahibiz belki de... Günümüzün X'i o zamanların Twitter'ıydı.

Hala milyonlarca kişi X demeye alışamamış olsa da Twitter'a resmi olarak elveda demiştik. Fakat 2016 yılında milyonlarca tweet atıldı, herkes kahkaha attı.

Yapay zeka yoktu ama 'montaj' vardı!

Yapay zeka yoktu ama 'montaj' vardı!

'Himalayalar uzayda böyle görünüyormuş!' diye paylaşılan fotoğraf aslında bilgisayardan yapılmış.

