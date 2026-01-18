Snapchat’ten Tumblr’a: Hepimizin Geri Dönmek İstediği 2016’da Neler Popülerdi?
2016, dijital dünyanın bugünkü kadar hızlı ve kalabalık olmadığı;trendlerin birkaç hafta değil, aylarca konuşulduğu bir yıldı. Snapchat filtreleriyle başlayan paylaşımlar, Tumblr’da estetik akımlara dönüşüyor, müzikten modaya, sosyal medyadan günlük alışkanlıklara kadar pek çok şey ortak bir ruh etrafında şekilleniyordu. Fakat 2026'da bu durum fazlasıyla değişti. Sosyal medya kullanıcıları da 2016'daki trendleri geri getirdi, eski trendleri yad etti.
Peki 2016'da neleri konuştuk, neleri takip ettik?
Kullanıcılar, sosyal medyada '2016 akımı' başlattı.
2016'ya dönmüşken herkesin oynadığı PokemonGo'dan da bahsetmemek olmaz.
Aramızda hala Snapchat kullanan var mı? Keza 2016'da kullanmayanı tabiri caizse dövüyorlardı!
Instagram Hikayeler özelliği de 2016'da geldi.
Slime yapmayı artık hepimiz biliyoruz!
TikTok'un atası Musical.ly...
Tumblr Girl olmadıysanız çok şey kaybettiniz!
O dönem birçok akım da türedi. Bunlardan bir tanesi de Mannequin Challenge'tı.
Water Bottle Flip!
Bazılarımız bunu yapmaktan utanıyor: Dab Hareketi!
Akımların yanı sıra akıllara kazınan birçok şarkı da vardı... İsimlerini duyduğunuzda bile kulağınıza gelecek!
Müzikten konu açılmışken Rihanna, 2016'da son albümünü yayınlamıştı.
2016 başka sonlara da sahne oldu.
Kısmetse Olur... Bir pazartesi sabahı okuldan dönmüşüz, sıcacık koltuğumuzda uzanıp o kaosu iliklerimizde hissediyoruz.
Yapay zeka yoktu, reels videoları tam olarak gelişmemişti. E haliyle dikkat süremiz de epey uzundu.
Peki ya Nusret?
Bu video sosyal medyada zaman zaman gün yüzüne çıksa da aslında 2016'ya ait.
Bu videoyu da konsept sayfaların birçoğunda görebilirsiniz...
Şu anda da olduğu gibi 2016'da milyonlar Onedio testleri çözdü, YouTube kanalını ziyaret etti.
10 yıl geçti ama yine aynı sorunlara sahibiz belki de... Günümüzün X'i o zamanların Twitter'ıydı.
Yapay zeka yoktu ama 'montaj' vardı!
