Üzerinden Tam 10 Yıl Geçti: Sosyal Medyada Başlayan '2016 Akımı' Nostalji Yaşattı

Dilara Bağcı Peker
18.01.2026 - 09:55

İnanmakta biraz zorlansak da 2016 yılının üzerinden tam 10 yıl geçti. 2016, sosyal medyanın hayatımıza yeni yeni girdiği ve herkesin nispeten 'doğal' olduğu yıllardı. Tabii burnumuzu yok eden filtreler hariç! O zamanlarda photoshop nedir bilmez, Instagram'da da yalnızca takip ettiğiniz kişilerin fotoğraflarını görürdünüz. Gördüğünüz fotoğraflar da büyük ihtimalle Snapchat'te köpek kulakları olan fotoğraflardı!

2016'nın tam 10 yaşına girmesiyle sosyal medyada '2016' akımı başladı. Bu sıralar Instagram'da, X'te nostalji rüzgarları esiyor.

Sosyal medyada 2016 rüzgarı esmeye başladı.

Şarkılar, filmler, fotoğraf filtreleri, pozlar, renkli kıyafetler...Bizlere 2016'yı hatırlatan çok fazla detay var. 2016'nın üzerinden tam 10 yıl geçmesiyle sosyal medyada bir nostalji rüzgarı başladı. Forbes'un aktardığı TikTok verilerine göre, ABD’de #2016 etiketi son haftalarda yüzde 450’den fazla artış gösterdi. Ocak ayında 2016 etiketi milyonlarca kez kullanıldı.

O dönemde popüler olan 'mannequin challenge' yeniden hatırlandı. Ünlüler bile bu akıma katılarak 2016 nostaljisi yaşamaya başladı. 

Özellikle sosyal medyanın hayatımızda çok fazla yer işgal ettiği bugünlerde, sosyal medyanın yalnızca minik bir eğlence aracı olduğu 2016 yılını hatırlamak hepimize iyi geldi. Herkesin samimi olduğu, ünlü isimlerin bile 'doğal' göründüğü bu yıl, sanki hepimiz aynı şeyleri yaşamışız gibi hissettirdi. Üstelik ekonominin çok daha iyi olduğu, müzik dünyasında enlerin yaşandığı, güzel filmlerin ve dizilerin çıktığı 2016 yılı, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'her şeyin normal hissettirdiği son zaman' olarak tanımlanıyor.

Dilerseniz gelin, ünlü isimlerin 2016 paylaşımlarıyla biz de nostaljik bir yolculuğa çıkalım.

👇🏻

👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
Sizce neden özellikle 2016'ya dair bir özlem var?

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
