Üzerinden Tam 10 Yıl Geçti: Sosyal Medyada Başlayan '2016 Akımı' Nostalji Yaşattı

Şarkılar, filmler, fotoğraf filtreleri, pozlar, renkli kıyafetler...Bizlere 2016'yı hatırlatan çok fazla detay var. 2016'nın üzerinden tam 10 yıl geçmesiyle sosyal medyada bir nostalji rüzgarı başladı. Forbes'un aktardığı TikTok verilerine göre, ABD’de #2016 etiketi son haftalarda yüzde 450’den fazla artış gösterdi. Ocak ayında 2016 etiketi milyonlarca kez kullanıldı.

O dönemde popüler olan 'mannequin challenge' yeniden hatırlandı. Ünlüler bile bu akıma katılarak 2016 nostaljisi yaşamaya başladı.

Özellikle sosyal medyanın hayatımızda çok fazla yer işgal ettiği bugünlerde, sosyal medyanın yalnızca minik bir eğlence aracı olduğu 2016 yılını hatırlamak hepimize iyi geldi. Herkesin samimi olduğu, ünlü isimlerin bile 'doğal' göründüğü bu yıl, sanki hepimiz aynı şeyleri yaşamışız gibi hissettirdi. Üstelik ekonominin çok daha iyi olduğu, müzik dünyasında enlerin yaşandığı, güzel filmlerin ve dizilerin çıktığı 2016 yılı, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'her şeyin normal hissettirdiği son zaman' olarak tanımlanıyor.