Üzerinden Tam 10 Yıl Geçti: Sosyal Medyada Başlayan '2016 Akımı' Nostalji Yaşattı
İnanmakta biraz zorlansak da 2016 yılının üzerinden tam 10 yıl geçti. 2016, sosyal medyanın hayatımıza yeni yeni girdiği ve herkesin nispeten 'doğal' olduğu yıllardı. Tabii burnumuzu yok eden filtreler hariç! O zamanlarda photoshop nedir bilmez, Instagram'da da yalnızca takip ettiğiniz kişilerin fotoğraflarını görürdünüz. Gördüğünüz fotoğraflar da büyük ihtimalle Snapchat'te köpek kulakları olan fotoğraflardı!
2016'nın tam 10 yaşına girmesiyle sosyal medyada '2016' akımı başladı. Bu sıralar Instagram'da, X'te nostalji rüzgarları esiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada 2016 rüzgarı esmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilerseniz gelin, ünlü isimlerin 2016 paylaşımlarıyla biz de nostaljik bir yolculuğa çıkalım.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Sizce neden özellikle 2016'ya dair bir özlem var?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın