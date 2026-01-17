onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
ChatGPT Kullanırken Başka Ülkenin Suyunu Tüketenden Tarihteki İlk Modifiyeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

ChatGPT Kullanırken Başka Ülkenin Suyunu Tüketenden Tarihteki İlk Modifiyeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2026 - 18:35

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Maalesef hatırlıyorum.

Maalesef hatırlıyorum.
twitter.com

Ödevin sonunda elin batar ama ne ara olduğunu anlamazsın...

Ödevin sonunda elin batar ama ne ara olduğunu anlamazsın...
twitter.com

Bir de anlattığın kişi annense yandın. Asla unutmayacak.

Bir de anlattığın kişi annense yandın. Asla unutmayacak.
twitter.com

1 hafta yeterli.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

"Büyük mücadelelerle bu noktaya geldim" draması yapmıyorsa sorun yok.

Kronik bağırsak problemleri yaşayanlar hemfikirdir.

Kronik bağırsak problemleri yaşayanlar hemfikirdir.
twitter.com

"Karne parası" ne demek bilmeyen bir nesil mi?

"Karne parası" ne demek bilmeyen bir nesil mi?
twitter.com

Aynı yerinin devamlı kendi kendine yıkılması var bir de.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

O kadar çok sebep var ki...

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın