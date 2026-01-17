onedio
Yılın Babası: Kızını Kırmamak İçin Suşi ve Noodle Yemeye Giden Babanın Zor Anları Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
17.01.2026 - 16:53 Son Güncelleme: 17.01.2026 - 16:54

Çocuklarının kalbini kırmamak için ebeveynler bazen kendilerini istemedikleri durumların içinde bulabiliyor. Pek çok ebeveyn kendi istek ve ihtiyaçlarından ödün vererek, çocuklarının mutluluğunu ön planda tutuyor. Bazen hiç istemedikleri bir ortamda, bazen hiç istemedikleri bir şeyi yaparken keyif alıyormuş gibi görünmeye çalışarak çocuklarını mutlu etmeye çalışıyor. 

'suleakns' isimli sosyal medya kullanıcısı, minik kardeşini kırmamak için suşi ve noodle yiyen babasının zor anlarını paylaştı. O anlar izleyenleri güldürürken babanın inceliği ise kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/suleakns/?e...
"Ağlamamak için kendini zor tutuyor"

Uzak Doğu mutfağı son yıllarda oldukça popüler. Fakat bizim mutfağımıza uzak tatlar olduğundan herkesin kolay kolay sevebileceği yemekler değil. Özellikle çocuklar sosyal medyanın etkisiyle bu yemeklere oldukça ilgi duyuyor. Minik kızını kırmak istemeyen baba da duruma ayak uydurmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Yine de çabası takdir edildi.

