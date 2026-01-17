Yılın Babası: Kızını Kırmamak İçin Suşi ve Noodle Yemeye Giden Babanın Zor Anları Güldürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/suleakns/?e...
Çocuklarının kalbini kırmamak için ebeveynler bazen kendilerini istemedikleri durumların içinde bulabiliyor. Pek çok ebeveyn kendi istek ve ihtiyaçlarından ödün vererek, çocuklarının mutluluğunu ön planda tutuyor. Bazen hiç istemedikleri bir ortamda, bazen hiç istemedikleri bir şeyi yaparken keyif alıyormuş gibi görünmeye çalışarak çocuklarını mutlu etmeye çalışıyor.
'suleakns' isimli sosyal medya kullanıcısı, minik kardeşini kırmamak için suşi ve noodle yiyen babasının zor anlarını paylaştı. O anlar izleyenleri güldürürken babanın inceliği ise kalpleri ısıttı.
"Ağlamamak için kendini zor tutuyor"
