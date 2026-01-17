onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.01.2026 - 09:15

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz. Karadeniz dizisi şimdiden cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken komedi dozunun epey yüksek olmasıyla sosyal medyada goygoy malzemesi olmaktan geri duramıyor. Bu içerikte Taşacak Bu Deniz'i mizahına alet eden seyircilerin enfes tweetlerini derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anne tutulması yaşandı.

Anne tutulması yaşandı.
twitter.com

Bu bölüm yanan Oruç oldu.

👇

👇
twitter.com

Gerçek bir çıldırma yaşandı.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Auramızdan asla ödün veremeyiz.

Auramızdan asla ödün veremeyiz.
twitter.com

Tamam Eyüphan sensiin.

👇

👇
twitter.com

Tam olarak olması gereken:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın