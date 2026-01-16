onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Düşük Reytingleri Nedeniyle Finali Beklenen O Dizinin Yayın Günü Değişti

Düşük Reytingleri Nedeniyle Finali Beklenen O Dizinin Yayın Günü Değişti

yerli dizi Reyting Sonuçları Rüya Gibi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2026 - 23:31

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi düşük reyting oranlarıyla bir türlü istediği yükselişi yaşayamadı. Rüya Gibi'nin bu oranlarla final yapmasına kesin gözüyle bakılırken Show TV dizinin yayın gününü değiştirme kararı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, düşük reytingleri nedeniyle final iddialarıyla gündemde.

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, düşük reytingleri nedeniyle final iddialarıyla gündemde.

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ahsen Eroğlu'nun başrollerde yer aldığı Rüya Gibi, kemik kitlesini oluştursa da salı akşamları reyting mücadelesinde çok da parlak oranlar alamıyor. Seyirciler Rüya Gibi'nin final yapmaması için gün değişikliğine gitmesini isterken Show TV'den beklenen hamle geldi.

Show TV, Rüya Gibi'nin yayın gününü değiştirdi.

Show TV, Rüya Gibi'nin yayın gününü değiştirdi.

Rüya Gibi'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yayın tarihi olarak 25 Ocak Pazar yazıldı. Fragmanla beraber Rüya Gibi'nin salı akşamından pazar akşamına alındığı duyurulmuş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın