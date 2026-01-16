Düşük Reytingleri Nedeniyle Finali Beklenen O Dizinin Yayın Günü Değişti
Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, düşük reytingleri nedeniyle final iddialarıyla gündemde.
Show TV, Rüya Gibi'nin yayın gününü değiştirdi.
