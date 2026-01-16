Bayhan'ın Survivor'a Giderken Tek Başına Olduğu Anlar Gündem Oldu
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Bayhan'ın Survivor'a gitmeden önce kimse tarafından uğurlanmaması gündem oldu. Bayhan'ın tek başına olduğu anlar kısa sürede viral olurken o anlara yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın favori isimlerinden Bayhan'ın Survivor öncesinde tek başına olması gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayhan'ın Survivor öncesi görüntülerini buradan izleyebilirsiniz:
Bayhan'ın o anlarına gelen yorumları da burada derledik:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın