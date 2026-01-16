onedio
Bayhan'ın Survivor'a Giderken Tek Başına Olduğu Anlar Gündem Oldu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2026 - 22:29

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Bayhan'ın Survivor'a gitmeden önce kimse tarafından uğurlanmaması gündem oldu. Bayhan'ın tek başına olduğu anlar kısa sürede viral olurken o anlara yorum yağdı.

Survivor'ın favori isimlerinden Bayhan'ın Survivor öncesinde tek başına olması gündem oldu.

Survivor’a katılan Bayhan’ın yarışma öncesinde evinden ayrıldığı anlar yeniden konuşulmaya başladı. Diğer yarışmacılar aileleri tarafından uğurlanırken, Bayhan’ın yolculuğa tek başına çıkması sosyal medyada bir kez daha dikkat çekti ve duygusal yorumlara neden oldu.

Bayhan'ın Survivor öncesi görüntülerini buradan izleyebilirsiniz:

Bayhan'ın o anlarına gelen yorumları da burada derledik:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
