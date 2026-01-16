onedio
2025-2026 Sezonunun En İyi Açılış Reytingi Alan 10 Dizisi

yerli dizi Reyting Sonuçları
Esra Demirci
16.01.2026 - 19:59

2025-2026 sezonunda ekrana gelen yerli dizilerden en iyi açılış reytingi alanları sıraladık. Peki, 2025-2026 sezonunda ilk bölümleriyle en çok reyting alan 10 dizi hangileri? TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçlarını sizler için derledik.

2025-2026 sezonu TOTAL grubunda en iyi açılış reytingi alan 10 dizi:

1. A.B.İ. - 9.81

2. Sahtekarlar - 5.10

3. Kuruluş Orhan - 4.95

4. Halef: Köklerin Çağrısı - 4.44

5. Güller ve Günahlar - 4.20

6. Veliaht - 4.06

7. Taşacak Bu Deniz - 3.89

8. Rüya Gibi - 3.89

9. Çarpıntı - 3.50

10. Gözleri KaraDeniz - 3.35

2025-2026 sezonu AB grubunda en iyi açılış reytingi alan 10 dizi:

1. A.B.İ. - 7.37

2. Sahtekarlar - 4.44

3. Kuruluş Orhan - 4.31

4. Taşacak Bu Deniz - 4.29

5. Ben Leman - 3.67

6. Sakıncalı - 3.66

7. Çarpıntı - 3.51

8. Rüya Gibi - 3.46

9. Veliaht - 3.31

10. Aynadaki Yabancı - 3.23

2025-2026 sezonu ABC1 grubunda en iyi açılış reytingi alan 10 dizi:

1. A.B.İ - 9.98

2. KuruluşOrhan - 5.02

3. Sahtekarlar - 4.92

4. Veliaht - 4.60

5. Taşacak Bu Deniz - 4.57

6. Halef: Köklerin Çağrısı - 3.95

7. Çarpıntı - 3.88

8. Güller ve Günahlar | 3.88

9. Rüya Gibi - 3.86

10. Sakıncalı - 3.43

Esra Demirci
