Lider Dizi Halef: Köklerin Çağrısı'nın En Çok Reyting Alan Sahnesi Açıklandı

Reyting Sonuçları Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2026 - 18:22

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi reytinglerde yine zirvede yer aldı. 15 Ocak Perşembe reyting sonuçlarına Halef: Köklerin Çağrısı damgasını vururken Halef'in yeni bölümünde en çok reyting alan sahne açıklandı.

KAYNAK: Fısıldayan Adam/X

NOW'ın ilgiyle izlenen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, yeni bölümüyle 15 Ocak Perşembe reyting sonuçlarına damgasını vurdu.

Total, AB ve ABC1 gruplarındaki istikrarını sürdüren Halef: Köklerin Çağrısı, yine reyting sıralamasında birinci oldu. Zirveden düşmeyen Halef'in yeni bölümünde en çok izlenen sahne merak edilirken bir dizi yorumcusu Halef'in en çok reyting alan sahnesini açıkladı.

X'te dizi yorumculuğu yapan Fısıldayan Adam adlı hesap, Halef: Köklerin Çağrısı'nda en çok reyting alan sahneyi açıkladı.

X'te yer alan paylaşıma göre Halef dizisinin yeni bölümünde Hatçik'i istemeye geleceklerinin haberinin alındığı mutfak sahnesi Total grubunda en çok reyting alan sahne oldu.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
