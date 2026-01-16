Lider Dizi Halef: Köklerin Çağrısı'nın En Çok Reyting Alan Sahnesi Açıklandı
NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi reytinglerde yine zirvede yer aldı. 15 Ocak Perşembe reyting sonuçlarına Halef: Köklerin Çağrısı damgasını vururken Halef'in yeni bölümünde en çok reyting alan sahne açıklandı.
KAYNAK: Fısıldayan Adam/X
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın ilgiyle izlenen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, yeni bölümüyle 15 Ocak Perşembe reyting sonuçlarına damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te dizi yorumculuğu yapan Fısıldayan Adam adlı hesap, Halef: Köklerin Çağrısı'nda en çok reyting alan sahneyi açıkladı.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın