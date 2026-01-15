onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reyting Rekoruyla Başlayan A.B.İ. Dizisinin En Çok Reyting Alan Sahneleri

Reyting Rekoruyla Başlayan A.B.İ. Dizisinin En Çok Reyting Alan Sahneleri

Reyting Sonuçları A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2026 - 15:55

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ. geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı. İlk bölümüyle çok iyi reyting oranları elde ederek son 8 yılın reyting rekorunu kıran A.B.İ.'nin ilk bölümünde en çok reyting getiren sahneler açıklandı.

KAYNAK: Fısıldayan Adam

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde yer aldığı A.B.İ. son dönemin en yüksek reyting oranıyla açılış yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde yer aldığı A.B.İ. son dönemin en yüksek reyting oranıyla açılış yaptı.

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ., ilk bölümüyle muazzam reyting oranlarına ulaştı. En iyi açılış reytinginin sahibi olan Sen Anlat Karadeniz'in bu rekorunu kırarak son 8 yılın en yüksek açılışını yapan A.B.İ. dizisi sosyal medyada gündem olmaya devam ederken dizinin en çok hangi sahnelerle reyting aldığı açıklandı.

Fısıldayan Adam adlı X hesabı, A.B.İ. dizisinin TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok reyting getiren sahnelerini açıkladı.

Fısıldayan Adam adlı X hesabı, A.B.İ. dizisinin TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok reyting getiren sahnelerini açıkladı.
twitter.com

Fısıldayan Adam'ın paylaşımında göre A.B.İ, TOTAL'de son sahnesiyle, AB'de Behram ve Sinan sahnesiyle, ABC1 kategorisinde ise restoran sahnesiyle en yüksek reytingi elde etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın