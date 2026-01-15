RTÜK'ten Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı'na Para Cezası, Konuşanlar Katalogtan Çıkartıldı!

RTÜK, televizyon ve dijital platformlardaki popüler içerikleri masaya yatırdı; ihlal tespit edilen yayınlar için peş peşe yaptırım kararları çıktı.

Bu kapsamda Show TV’de ekrana gelen Veliaht dizisinin Aralık ayı boyunca yayımlanan bölümleri incelendi. Üst kurul, söz konusu bölümlerde şiddetin teşvik edildiği sonucuna vararak kanala idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Benzer bir yaptırım NOW TV için de gündeme geldi. Halef: Köklerin Çağrısı adlı dizinin 11 ve 18 Aralık tarihli bölümlerinde çok eşliliğin olağanlaştırıldığı ve kadınların aşağılayıcı bir biçimde temsil edildiği değerlendirmesi yapıldı; bu gerekçeyle kanala para cezası kesildi. Aynı kanalda yayımlanan Efsane Futbol programı ise ürün yerleştirmelerin yayın akışını ve içerik bütünlüğünü zedelediği gerekçesiyle cezadan kaçamadı.

Denetimler yalnızca televizyonla sınırlı kalmadı. Dijital yayıncılık alanında da ciddi yaptırımlar devreye alındı. Disney+’ta yayınlanan ve Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programında; sadakatsizlik, argo ve kumar gibi unsurların olumlu ya da “başarı” hikâyesi gibi sunulduğu tespit edildi. RTÜK, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının ihlal edildiği kanaatiyle programın platform kataloğundan çıkarılmasına ve Disney+’a idari para cezası verilmesine hükmetti.