onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK'ten Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı'na Para Cezası, Konuşanlar Katalogtan Çıkartıldı!

RTÜK'ten Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı'na Para Cezası, Konuşanlar Katalogtan Çıkartıldı!

Hasan Can Kaya RTÜK Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2026 - 14:09

RTÜK, yayın ilkelerine aykırı içerikleri mercek altına aldığı son kurul toplantısında televizyon kanallarıyla birlikte büyük dijital platformları da kapsayan beş ayrı yaptırım kararı aldı. Kurulun değerlendirmeleri; şiddetin normalleştirilmesi, toplumsal ahlakın zedelenmesi ve kadın haklarına yönelik ihlaller başta olmak üzere farklı başlıklarda yoğunlaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RTÜK'ten para cezası ve yaptırım uygulamaları geldi.

RTÜK'ten para cezası ve yaptırım uygulamaları geldi.

RTÜK, televizyon ve dijital platformlardaki popüler içerikleri masaya yatırdı; ihlal tespit edilen yayınlar için peş peşe yaptırım kararları çıktı.

Bu kapsamda Show TV’de ekrana gelen Veliaht dizisinin Aralık ayı boyunca yayımlanan bölümleri incelendi. Üst kurul, söz konusu bölümlerde şiddetin teşvik edildiği sonucuna vararak kanala idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Benzer bir yaptırım NOW TV için de gündeme geldi. Halef: Köklerin Çağrısı adlı dizinin 11 ve 18 Aralık tarihli bölümlerinde çok eşliliğin olağanlaştırıldığı ve kadınların aşağılayıcı bir biçimde temsil edildiği değerlendirmesi yapıldı; bu gerekçeyle kanala para cezası kesildi. Aynı kanalda yayımlanan Efsane Futbol programı ise ürün yerleştirmelerin yayın akışını ve içerik bütünlüğünü zedelediği gerekçesiyle cezadan kaçamadı.

Denetimler yalnızca televizyonla sınırlı kalmadı. Dijital yayıncılık alanında da ciddi yaptırımlar devreye alındı. Disney+’ta yayınlanan ve Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programında; sadakatsizlik, argo ve kumar gibi unsurların olumlu ya da “başarı” hikâyesi gibi sunulduğu tespit edildi. RTÜK, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının ihlal edildiği kanaatiyle programın platform kataloğundan çıkarılmasına ve Disney+’a idari para cezası verilmesine hükmetti.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, uygulanan cezaları bu tweetle duyurdu:

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, uygulanan cezaları bu tweetle duyurdu:
twitter.com

RTÜK’ten “milli manevi değer” ve şiddet cezaları…

Üst Kurul, iki kanal ve iki platform için (Disney+, Spotify, Show TV ve NOW TV-2) 5 ayrı yaptırım kararı aldı.

TMSF kontrolündeki SHOW TV’ye; “Veliaht” dizisinin 4 farklı bölümündeki bazı sahnelerde, şiddetin olağanlaştırıldığı gerekçesiyle, yüzde 2 idari para cezası verildi.

NOW TV’ye; “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin 11 ve 18 Aralık 2025 tarihli bölümlerinde evli bir erkeğin ikinci kez evlenmesinin, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle, yüzde 2 idari para cezası verildi.

NOW TV’ye; “Efsane Futbol” programının 5 farklı bölümünde, ürün yerleştirmede ölçülülük sınırının aşıldığı ve “ürüne aşırı vurgu yapılamaz” ilkesinin çiğnendiği gerekçesiyle yüzde 1 idari para cezası verildi.

Disney+’a, “Konuşanlar” programının 5 farklı bölümündeki bazı ifadelerin, Spotify’a ise bazı çalma listelerinin ve şarkıların isimlerinin; argo olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası, milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Yayıncılıkta yaptırımların adil ve ölçülü olması esastır. Benzer ihlaller karşısında yalnızca bazı kanallara ağır cezalar verilmesi, RTÜK’ün tarafsızlığını sorgulatacaktır. Kurumsal güven için eşitlik ve ölçülülük ilkesine titizlikle bağlı kalınmalıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
5
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın