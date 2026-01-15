RTÜK'ten Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı'na Para Cezası, Konuşanlar Katalogtan Çıkartıldı!
RTÜK, yayın ilkelerine aykırı içerikleri mercek altına aldığı son kurul toplantısında televizyon kanallarıyla birlikte büyük dijital platformları da kapsayan beş ayrı yaptırım kararı aldı. Kurulun değerlendirmeleri; şiddetin normalleştirilmesi, toplumsal ahlakın zedelenmesi ve kadın haklarına yönelik ihlaller başta olmak üzere farklı başlıklarda yoğunlaştı.
RTÜK'ten para cezası ve yaptırım uygulamaları geldi.
RTÜK Üyesi Tuncay Keser, uygulanan cezaları bu tweetle duyurdu:
