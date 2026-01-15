onedio
A.B.İ. Dizisinde Afra Saraçoğlu'dan Önce O Oyuncuya Teklif Gitmiş

yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2026 - 13:47

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. enfes bir reyting sonucuyla ekran yolculuğuna başladı. Son yılların en yüksek reytingiyle açılışı yapan A.B.İ. dizisini dilimizden düşüremezken başrolde yer alan Afra Saraçoğlu yerine bambaşka bir oyuncuya teklif gittiği ortaya çıktı.

KAYNAK: TV Mühendisi

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. sonunda yayınlandı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı A.B.İ. dizisi reytinglerde beklenmedik bir başarıya imza attı. Reytinglerde 9 puanı geçerek muhteşem bir açılış yapan A.B.İ.'yi dilimizden düşüremezken sosyal medyada başrol için Afra Saraçoğlu yerine bambaşka bir isme teklif gittiği ortaya çıktı.

TV Mühendisi adlı X hesabının iddiasına göre Esra Bilgiç'e A.B.İ. dizisinin başrolü için teklif gitmiş.

Esra Bilgiç'in başrol teklifini reddetmesinin ardından rol Afra Saraçoğlu'na giderken Bilgiç'in kabul etmesi durumunda dizinin gidişatının nasıl olacağı merak yarattı.

