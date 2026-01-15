Rüya Gibi'nin Reytingleri Düşünce Seda Bakan'dan Aşiret Dizisi Göndermesi Geldi
Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisinin reytingleri hala istenilen oranları alamadı.
Seda Bakan, Rüya Gibi'nin afişine yapay zeka dokunuşunda bulunup aşiret dizilerine gönderme yaptı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
