Rüya Gibi'nin Reytingleri Düşünce Seda Bakan'dan Aşiret Dizisi Göndermesi Geldi

Rüya Gibi'nin Reytingleri Düşünce Seda Bakan'dan Aşiret Dizisi Göndermesi Geldi

Rüya Gibi
Esra Demirci
Esra Demirci
15.01.2026 - 10:56

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi reyting oranlarını bir türlü artıramayınca final ihtimali gündem oldu. Seda Bakan, Instagram hesabından Rüya Gibi'nin afişini yapay zekayla değiştirerek reyting rekoru kıran aşiret dizilerine gönderme yaptı. Seda Bakan'ın bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisinin reytingleri hala istenilen oranları alamadı.

Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu'nun başrollerde yer aldığı Rüya Gibi, ekran yolculuğuna devam etse de dizinin final ihtimali devam ediyor. Reytinglerinde bir türlü istenilen oranları elde edemeyen Rüya Gibi'nin akıbeti merak edilirken Seda Bakan, Instagram'dan gönderme dolu bir paylaşım yaptı.

Seda Bakan, Rüya Gibi'nin afişine yapay zeka dokunuşunda bulunup aşiret dizilerine gönderme yaptı.

Reyting rekoru kıran aşiret dizilerine gönderme yapan Seda Bakan, Rüya Gibi'nin afişini aşiret dizisi ve süper kahraman afişine dönüştürdü. Bakan bu paylaşımına 'Hangisi olsun istersiniz?' sorusunu da ekledi.

