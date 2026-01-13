onedio
Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Yeni Bölümündeki En Yüksek Reyting Alan Sahneyi Açıkladı

Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.01.2026 - 15:06

Uzak Şehir dün akşam yayınlanan 45. bölümüyle yine çok izlendi. 12 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarına göre üç kategoride de büyük artış yaşayan Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnesini reyting uzmanı açıkladı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle yine sosyal medyaya damga vurdu.

Cihan ve Alya'nın evliliğinin hükümsüz sayıldığı yeni bölümde Sadakat ve Boran'ın Alya'ya kumpas kurması seyirciyi resmen ekrana kilitledi. Uzak Şehir yeni bölümüyle 12 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarına damga vurup 3 kategoride de yükseliş yaşadı. Reyting uzmanı ise bu yükselişin sebebi olarak en yüksek reyting getiren sahneyi açıkladı.

İşte reyting uzmanının açıklamasına göre Uzak Şehir'in en yüksek reyting alan sahnesi:

'Anlık en yüksek reyting sıra gecesi bloğunda. Ama bölümün en önemli notu final aksı çok iyi çalışmış kendi içinde iyi bir artışı var. Bu sayede fragman reytingi 00.15 gibi geç bir saatte 9+ reytingle bu sezonun en yüksek seviyesi. Fragmanı merak etmiş olmalılar.'

Mesut Mutlu Bahtiyar

Sahnenin reytingini nasıl ölçüyorlar, izleyici o sahnede televizyonumu kucaklıyor, yakınlaşma mı var, onlarda bizi mi görüyor???

Gizlli saklı

Töre adı altında eşinin kardeşi ile evlenmek zorunda kalan yüzlerce kadın var bu ülke de... Ama tv karşısında bunu senaryoya dökülmüş halini fan oluşturarak ... Devamını Gör