Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Yeni Bölümündeki En Yüksek Reyting Alan Sahneyi Açıkladı
Uzak Şehir dün akşam yayınlanan 45. bölümüyle yine çok izlendi. 12 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarına göre üç kategoride de büyük artış yaşayan Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnesini reyting uzmanı açıkladı.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle yine sosyal medyaya damga vurdu.
İşte reyting uzmanının açıklamasına göre Uzak Şehir'in en yüksek reyting alan sahnesi:
Sahnenin reytingini nasıl ölçüyorlar, izleyici o sahnede televizyonumu kucaklıyor, yakınlaşma mı var, onlarda bizi mi görüyor???
Töre adı altında eşinin kardeşi ile evlenmek zorunda kalan yüzlerce kadın var bu ülke de... Ama tv karşısında bunu senaryoya dökülmüş halini fan oluşturarak ... Devamını Gör