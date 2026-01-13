Kuruluş Orhan'da Flaş Hamle: Kadroya Sürpriz İsim Dahil Oldu
ATV'nin ilgiyle izlenen tarihi dizisi Kuruluş Orhan kadrosunda flaş gelişme yaşanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı diziye sürpriz bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'dan flaş reyting hamlesi geldi.
Oyuncu Mustafa Üstündağ, Kuruluş Orhan dizisinin kadrosunda dahil oldu.
