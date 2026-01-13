onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kuruluş Orhan'da Flaş Hamle: Kadroya Sürpriz İsim Dahil Oldu

Kuruluş Orhan'da Flaş Hamle: Kadroya Sürpriz İsim Dahil Oldu

Atv yerli dizi Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.01.2026 - 13:43

ATV'nin ilgiyle izlenen tarihi dizisi Kuruluş Orhan kadrosunda flaş gelişme yaşanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı diziye sürpriz bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'dan flaş reyting hamlesi geldi.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'dan flaş reyting hamlesi geldi.

Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasının ardından Mert Yazıcıoğlu, dizinin yeni başrolü olmuştu. Kuruluş Orhan, Kuruluş Osman kadar yüksek reytingler elde edemezken yapım ekibinden flaş bir hamle geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilgiyle izlenen tarihi diziye sürpriz bir oyuncu dahil oluyor.

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Kuruluş Orhan dizisinin kadrosunda dahil oldu.

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Kuruluş Orhan dizisinin kadrosunda dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mustafa Üstündağ, Demir Han karakterine hayat verecek. Haberin detaylarında Demir Han karakterinin Orhan Bey'in en büyük rakibi olacağı yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın