onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'daki O Sahneyi Yıllarca İzleyemediğini İtiraf Etti

Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'daki O Sahneyi Yıllarca İzleyemediğini İtiraf Etti

Muhteşem Yüzyıl
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.01.2026 - 10:30

Muhteşem Yüzyıl'ın Valide Sultan'ı Nebahat Çehre, Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'daki ölüm sahnesini yıllarca izleyemediğini itiraf edip o sahneyi ilk kez stüdyoda seyretti.

KAYNAK: Yasemin'in Penceresi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkındaki itirafıyla gündem oldu.

Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkındaki itirafıyla gündem oldu.

Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Nebahat ÇehreMuhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Valide Sultan karakterinin ölüm sahnesini bugüne kadar hiç izlemediğini itiraf etti.

Ölümden korktuğu için söz konusu sahneyi izleyemediğini belirten Çehre, Yasemin Bozkurt'un ısrarıyla o anları ilk kez stüdyoda izledi.

Ölüm sahnesini yıllarca izleyemediğini belirten Nebahat Çehre, şu ifadeleri kullandı:

Ölüm sahnesini yıllarca izleyemediğini belirten Nebahat Çehre, şu ifadeleri kullandı:

'Ben o bölümü izlemedim. Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum. Ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın