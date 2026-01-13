Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'daki O Sahneyi Yıllarca İzleyemediğini İtiraf Etti
Muhteşem Yüzyıl'ın Valide Sultan'ı Nebahat Çehre, Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'daki ölüm sahnesini yıllarca izleyemediğini itiraf edip o sahneyi ilk kez stüdyoda seyretti.
KAYNAK: Yasemin'in Penceresi
Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkındaki itirafıyla gündem oldu.
Ölüm sahnesini yıllarca izleyemediğini belirten Nebahat Çehre, şu ifadeleri kullandı:
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
