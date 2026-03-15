onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sayılı Günler Kaldı: Bayram Temizliğini Yarı Süreye İndiren 5 Gizli Yöntem!

Sayılı Günler Kaldı: Bayram Temizliğini Yarı Süreye İndiren 5 Gizli Yöntem!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.03.2026 - 10:39

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Bayram heyecanı herkesi sarmaya başladı fakat heyecanın hemen ardından gelen, o kocaman 'Bayram Temizliği' gerçeğini de hatırlatmak isteriz. Ülkemizde her bayramdan önce sadece kendimizi değil, evimizi de bayrama hazırlamak bir gelenektir.

Neyse ki bayram temizliği, yorucu bir maratona dönüşmek zorunda değil. İşleri akıllıca planlayarak ve birkaç pratik hile kullanarak bu süreci çok daha keyifli ve az yorucu hale getirebilirsin. 

İşte bayram temizliği için altın değerinde tüyolar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bayram temizliğini kolaylaştıracak planla geldik!

Bayram temizliğini kolaylaştıracak planla geldik!

Bayrama günler kala, büyük bir stres içinde temizliğe balıklama dalmak yerine, önce bir plan yapmanı tavsiye ederiz. Bütün evi aynı anda temizlemeye çalışmak sadece enerjini tüketir ve motivasyonunu düşürür. Eşyalar birbirine karışır, yapılacaklar listesi uzar gider, bir türlü bitmek bilmeyen temizlik enerjini resmen sömürür.

O halde bir liste yapmaya ne dersin? Hangi odalar temizlenecek, hangi işler öncelikli? 

Genellikle en çok vakit alan alanlar, mutfak ve banyo gibi alanlardır. Buraları listenin başına koyabilirsin. Odaları günlere veya saatlere bölerek 'bugün sadece salon' veya 'sabah mutfak, öğleden sonra banyo' gibi hedefler koymak, iş yükünü gözünde küçültecek ve her biten odada sana bir başarı hissi verecektir. Unutma, planlı bir temizlik, yarı yarıya bitmiş bir temizliktir.

Planın hazırsa, işte zamandan tasarruf sağlayan yöntemler.

Planın hazırsa, işte zamandan tasarruf sağlayan yöntemler.

Planın hazırsa, şimdi sıra işleri hızlandırmaya geldi. Temizliği profesyonel bir operasyona dönüştürecek tüyolarımız şu şekilde:

  • Yukarıdan Aşağıya Kuralı: Avizeleri ve dolap üstlerini en başta silin. Dökülen tozları en son yerleri süpürürken temizlemek sizi iki kat işten kurtarır.

  • Doğal İksirler: Musluk kireçleri için sirke, mutfak tezgahları için karbonat kullanın. Hem ekonomik hem de sağlıklı bir çözüm!

  • Teknolojik Asistanlar: Siz toz alırken çamaşır makinesini perdeler için çalıştırın. Perdeleri nemli asarak ütü zahmetinden kurtulun.

  • Mikrofiber Mucizesi: Eski havluları, kıyafetleri toz bezi yapmayı bırakın; mikrofiber bezler deterjan kullanımını azaltır ve iz bırakmadan çok daha hızlı temizlik sağlar. Böylece aynı yere birkaç kere silmek zorunda kalmazsınız.

  • Buharın Gücü: Mikrodalga veya fırın içindeki inatçı yağlar için bir kase suya limon dilimleri ekleyip 5 dakika çalıştırın. Buhar her şeyi yumuşatacak, size sadece silmek kalacak. Özellikle bayram yemeklerinin ardından bu yöntem çok işinize yarayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın