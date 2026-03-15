onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avrupa'daki Bazı Evlerde Neden Yan Yana İki Klozet Var?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.03.2026 - 09:49

Tuvalet kültürü, her ülkede farklı. Örneğin Avrupa'nın bazı noktalarında, yan yana iki klozet bulunduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni ise birbirinden bir türlü ayrılamayan çiftler değil! :)

Peki ama neden yan yana klozetler var?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Durum düşündüğünüz gibi değil!

Pek çok alışkanlığımız, kültürden kültüre değişiyor. Bize normal gelen bazı davranışlar, başka bir ülkede yaşayanlar için oldukça tuhaf olabilir. Özellikle de söz konusu tuvalet alışkanlıkları olduğunda!

Örneğin, görselde görmüş olduğunuz 'iki tuvalet' bize bi' hayli garip geliyor. Fakat İtalya, Fransa, Portekiz gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde bu durum oldukça normal. Yan yana iki tuvaletin olma sebebi ise bir türlü birbirinden ayrılmak istemeyen çiftler değil. 

Bu tuvaletlerden biri normal tuvalet, diğeri ise taharet tuvaleti!

Yani tek kişi, sırasıyla iki klozeti de kullanıyor.

Dolayısıyla ikisine de 'tuvalet' demek çok doğru olmaz. Bizler klozetin içindeki taharet musluğuna alışık olsak da diğer ülkelerde taharet musluğu o kadar yaygın değil. Bidet olan evlerde tuvaletini yapan kişi, diğer klozete geçiyor ve temizlik işini hallediyor. 'Bide' denilen taharet muslukları, Avrupa ülkelerinde ilk olarak ayrı bir ünite şeklinde tasarlanıyor. 

'Bide' ismi, kullanıcının oturma pozisyonundan esinlenerek Fransızca’da “küçük at” anlamına gelen kelimeden türemiştir. Zamanla sabit ve entegre tasarımlar geliştirilmiş, günümüzde ise hem mekanik hem de elektronik modelleriyle modern banyoların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Ülkelerde farklı modellerini görebileceğiniz 'bide' her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın