Erken Final Yapan Çarpıntı Dizisinin Oyuncusu Deniz Çakır'dan Final Açıklaması

Televizyon dünyasında çoğu dizi için final kararı veriliyor. Bunlardan biri de büyük iddialarla başlayan Çarpıntı dizisi oldu. Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in başrollerde yer aldığı Çarpıntı, düşük reytingler nedeniyle final yaparak ekranlara veda etti.

Çarpıntı'nın final yapmasının ardından başrol Deniz Çakır, ilk kez açıklamada bulundu. Gazete Magazin kameralarına konuşan Deniz Çakır, 'Erken oldu ama en azından final yapabildik. Ben mutluyum valla çünkü başı sonu olan bir işti. Pat diye bitmedi. Ben epey ara vermiştim çok iyi geldi.' dedi.