Erken Final Yapan Çarpıntı Dizisinin Oyuncusu Deniz Çakır'dan Final Açıklaması

Esra Demirci - TV Editörü
13.01.2026 - 09:42

Star TV'nin sevilen dizisi Çarpıntı, geçtiğimiz haftalarda erken final kararıyla karşı karşıya gelmişti. Final yaparak 13. bölümde ekranlara veda eden Çarpıntı'nın Hülya'sı Deniz Çakır, dizinin final yapması hakkında konuştu.

KAYNAK: Gazete Magazin

Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı, 13. bölümüyle erken final yaptı.

Televizyon dünyasında çoğu dizi için final kararı veriliyor. Bunlardan biri de büyük iddialarla başlayan Çarpıntı dizisi oldu. Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in başrollerde yer aldığı Çarpıntı, düşük reytingler nedeniyle final yaparak ekranlara veda etti.

Çarpıntı'nın final yapmasının ardından başrol Deniz Çakır, ilk kez açıklamada bulundu. Gazete Magazin kameralarına konuşan Deniz Çakır, 'Erken oldu ama en azından final yapabildik. Ben mutluyum valla çünkü başı sonu olan bir işti. Pat diye bitmedi. Ben epey ara vermiştim çok iyi geldi.' dedi.

Deniz Çakır'ın erken final açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

