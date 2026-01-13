onedio
İddialara Son Verdi: Gökçe Eyüboğlu, "Ben Leman Dijitalde Yayınlanacak mı?" Sorusunu Yanıtladı

Merve Ersoy - TV Editörü
13.01.2026 - 08:56

NOW TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan ve reytinglerin düşüklüğü sebebiyle final kararı alınan Ben Leman dizisi hakkında izleyicileri kampanya başlatmıştı. Dizinin dijitalde devam etmesini isteyen izleyici sonucun ne olduğunu merak etmeye başladı. Cnbc-e'de Saba Tümer'in konuğu olan Gökçe Eyüboğlu, 'Ben Leman dijitalde devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı.

Yayın hayatına NOW TV'de başlayan Ben Leman, reytinglere kurban giden dizilerden biri olarak erken final yaptı.

Dizinin izleyicileri bir ilke imza atarak finalin ardından dijitalde devam etmesi için kampanya başlattı. Bu kampanyanın ardından Disney Plus, ekrandaki final bölümünü sezon finali olarak platforma ekledi. Oyuncuların imalı paylaşımları ise kafa karıştırdı.

Gökçe Eyüboğlu, Ben Leman'ın dijitalde devam edip etmeyeceği hakkında açıklama yaptı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
