Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde En Sevdiği Kadın Oyuncuları Açıkladı
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, İzzet Çapa'nın YouTube kanalına konuk oldu. Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılması hakkında konuşan Sibel Taşçıoğlu, ayrıca sette en sevdiği kadın oyuncuları açıkladı.
Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışıyla herkesi şoke etmişti.
Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti itirafını buradan izleyebilirsiniz:
