onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde En Sevdiği Kadın Oyuncuları Açıkladı

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde En Sevdiği Kadın Oyuncuları Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.01.2026 - 12:21

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, İzzet Çapa'nın YouTube kanalına konuk oldu. Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılması hakkında konuşan Sibel Taşçıoğlu, ayrıca sette en sevdiği kadın oyuncuları açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışıyla herkesi şoke etmişti.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışıyla herkesi şoke etmişti.

Diziden çıkarılma süreci hakkında geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşan Sibel Taşçıoğlu, karakterinin ölerek diziye veda edeceğini bilmediğinin altını çizip şoke olduğunu belirtmişti. İzzet Çapa'nın programında bu konuda epey yorumda bulunan Sibel Taşçıoğlu aynı zamanda Kızılcık Şerbeti setinde en sevdiği kadın oyuncuları açıkladı.

Diziden ayrılışının sebebinin Feyza Civelek ve Evrim Alasya ile iyi geçinememesi olduğu iddia edilen Sibel Taşçıoğlu sette Feyza Civelek, Şebnem Bozoklu, Ceren Karakoç ve Sıla Türkoğlu ile çok iyi anlaştığını belirtirken Evrim Alasya'nın ismini kullanmaması gündem oldu.

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti itirafını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın