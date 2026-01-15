onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026 Oylama Sonuçları Açıklandı, Kadın Yarışmacılarda Birinci Kim Oldu?

Survivor 2026 Oylama Sonuçları Açıklandı, Kadın Yarışmacılarda Birinci Kim Oldu?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2026 - 08:32

Survivor 2026'da bu hafta kadınlar elemesi var. Acun Ilıcalı, yarışmacıların halktan aldığı oyları açıkladı. 14 Ocak Survivor oy sonuçlarına göre Lina, elenmekten kurtuldu. Birinci olan yarışmacıyı Acun Ilıcalı Instagram'dan duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'da eleme adayları son bölümde belli oldu. Lina, Seren Ay, Meryem ve Dilan potada yer alan kadın yarışmacılar oldu.

Survivor 2026'da eleme adayları son bölümde belli oldu. Lina, Seren Ay, Meryem ve Dilan potada yer alan kadın yarışmacılar oldu.

Eleme düellosuna çıkacak isimler halk oylaması sonucu belli olurken Acun Ilıcalı kadın yarışmacıların oylama sıralamasını açıkladı. 

14 Ocak Çarşamba Survivor 2026 oylama sonuçlarına göre Lina ve Meryem Boz, potadan çıkan isimler olurken Acun Ilıcalı, Dilan ve Seren Ay'ın düelloda yarışacak isimler olduğunu belirtti.

İşte 14 Ocak Survivor 2026 kadınlar oylama sonuçları:

İşte 14 Ocak Survivor 2026 kadınlar oylama sonuçları:

Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımına göre halktan en çok oy alan isim Deniz Çatalbaş oldu. İkinci isim Beyza, üçüncü isim Lina, dördüncü isim ise Meryem Boz oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın