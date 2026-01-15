Eşref Rüya'dan Ayrıldığı İddia Edilen Necip Memili'den Açıklama Geldi
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya'da Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili, dizinin Instagram hesabını takipten çıkmış ve 'diziden mi ayrıldı?' iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Necip Memili'den Eşref Rüya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda ilk açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'da Gürdal'ı canlandıran Necip Memili'nin diziden ayrıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili'den ayrılık açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın