Eşref Rüya'dan Ayrıldığı İddia Edilen Necip Memili'den Açıklama Geldi

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2026 - 09:05

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya'da Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili, dizinin Instagram hesabını takipten çıkmış ve 'diziden mi ayrıldı?' iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Necip Memili'den Eşref Rüya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda ilk açıklama geldi.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'da Gürdal'ı canlandıran Necip Memili'nin diziden ayrıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Eşref Rüya'da 2 sezondur ana karakterlerden Gürdal'ı canlandıran Necip Memili, dizinin Instagram hesabını takipten çıkması üzerine sosyal medya birbirine girdi. Necip Memili'nin Eşref Rüya dizisinden ayrıldığı ve bu nedenle dizinin resmi hesabını takipten çıktığı iddiaları ortaya atılırken Necip Memili'den sonunda açıklama geldi.

İşte Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili'den ayrılık açıklaması:

Necip Memili, Instagram hesabından “…diziyi niye bırakayım:))) İmkanı var mı? Teknik arızalarım gelir gider ara da benim, ikizler burcuyum ben, beni bir 5 dakika salın bak gör sonra…” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

