3 Dizi de Düşüşle Geri Döndü: 14 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

3 Dizi de Düşüşle Geri Döndü: 14 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2026 - 12:03

14 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 14 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Bu hafta 3 dizi de reytinglerde beklenmedik bir düşüş yaşadı. Yeni yıl sebebiyle 2 haftadır ekranda olmayan Eşref Rüya, zirveyi bırakmasa da 1 puandan fazla bir düşüşle geri döndü.

İşte, 14 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 14 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Yeni yıl nedeniyle ekrana 2 haftalık ara veren Eşref Rüya, geri dönüşünde düşüşten kaçamadı. 3 kategoride de reyting kaybı yaşayan Eşref Rüya, 1 puandan fazla puan kaybetti. Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri de düşüş trendine devam etti.

14 Ocak Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

14 Ocak Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

14 Ocak Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

14 Ocak Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

14 Ocak Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

14 Ocak Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

