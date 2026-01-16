NOW'dan Flaş Reyting Hamlesi Geldi, O Dizilerin Hikayesi Birleşiyor!
Yerli dizilerden arka arkaya final haberleri gelmeye devam ederken NOW'dan flaş bir hamle geldi. NOW, şu an yayında olan Sahtekarlar ve Kıskanmak dizilerini birleştiriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki dizideki karakterler birbirlerine konuk olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Düşük reytingler, reklam gelirlerinin düşmesi derken yerli diziler finalden kaçamıyor.
NOW'ın iki dizisi birleşiyor!
