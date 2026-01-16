NOW'dan Flaş Reyting Hamlesi Geldi, O Dizilerin Hikayesi Birleşiyor!

2025 yılında büyük umutlarla başlayan pek çok yerli dizi için erken final kararı alınırken NOW'dan iki dizisi için muazzam bir hamle geldi. NOW, şu an yayında olan Kıskanmak ve Sahtekarlar dizilerini birleştiriyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre her iki dizide de rol alan oyuncular kendi karakterleriyle karşı dizide yer alacak.