article/comments
NOW'dan Flaş Reyting Hamlesi Geldi, O Dizilerin Hikayesi Birleşiyor!

yerli dizi Sahtekarlar Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci
16.01.2026 - 16:58

Yerli dizilerden arka arkaya final haberleri gelmeye devam ederken NOW'dan flaş bir hamle geldi. NOW, şu an yayında olan Sahtekarlar ve Kıskanmak dizilerini birleştiriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki dizideki karakterler birbirlerine konuk olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Düşük reytingler, reklam gelirlerinin düşmesi derken yerli diziler finalden kaçamıyor.

2025 yılında büyük umutlarla başlayan pek çok yerli dizi için erken final kararı alınırken NOW'dan iki dizisi için muazzam bir hamle geldi. NOW, şu an yayında olan Kıskanmak ve Sahtekarlar dizilerini birleştiriyor! 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre her iki dizide de rol alan oyuncular kendi karakterleriyle karşı dizide yer alacak.

NOW'ın iki dizisi birleşiyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım imzalı Kıskanmak ve Sahtekarlar dizilerinde hikayeye yeni bir yön verilecek. Sahtekarlar'ın Hidayet’i Tamer Levent, Kıskanmak’a konuk olmaya hazırlanırken Kıskanmak dizisinde Mediha karakterine hayat veren Ayda Aksel ise Sahtekarlar'a konuk olacak. Böylece iki dizi yeni bir hikayeyle iç içe geçecek.

