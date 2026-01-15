onedio
ATV'nin A.B.İ. Dizisi İlk Bölümüyle Son 8 Yılın Reyting Rekorunu Kırdı

Atv A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2026 - 15:36

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana geldi. Henüz birinci bölümden muazzam bir reyting başarısı elde eden A.B.İ. reytinglerde 10 sınırına çok yakın sonuçlar elde ederken iddialı dizinin son 8 yılın reyting rekorunu kırdığı ortaya çıktı.

ATV'den yeni yılın en iddialı dizisi A.B.İ. başladı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizi, sezona damgasını vuracak işlerin başında yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle seyircinin beğenisine sunulan A.B.İ. herkesi şaşırtan oranlar aldı. Dizilerin reyting kaybından birer birer final yaptığı bu dönemde 9 puanı bulan reyting oranlarıyla açılış yapan A.B.İ.'nin ayrıca bir reyting rekoruna da imza attığı ortaya çıktı.

ATV'nin A.B.İ. dizisi, son 8 yılın en iyi açılış reyting rekorunu kırdı.

Sen Anlat Karadeniz'in 2018 yılında yayınlanan ilk bölümüyle TOTAL grubunda aldığı 9.63 oranındaki reytingini geçen A.B.İ. böylece ilk bölümüyle son 8 yılın reyting rekorunu da kırmış oldu.

