Ceyda Düvenci'nin Ödül Törenindeki "Sevgi Zinciri" İsteğine Gelen Yorumlar X'i Salladı
ELLE Style Awards 2026 gecesinde Giray Altınok'a ödül vermek üzere sahneye çıkan Ceyda Düvenci, yaptığı konuşmayla gündem oldu. Törendeki herkesin birbirine sarılarak sevgi zinciri oluşturmasını isteyen Ceyda Düvenci'ye X'ten goygoy dolu yorumlar geldi.
Ceyda Düvenci'nin ELLE Style Awards 2026 gecesindeki konuşması gündemden düşmüyor.
Ceyda Düvenci'nin ödül törenindeki o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
