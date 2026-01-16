onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ceyda Düvenci'nin Ödül Törenindeki "Sevgi Zinciri" İsteğine Gelen Yorumlar X'i Salladı

Ceyda Düvenci'nin Ödül Törenindeki "Sevgi Zinciri" İsteğine Gelen Yorumlar X'i Salladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2026 - 17:23

ELLE Style Awards 2026 gecesinde Giray Altınok'a ödül vermek üzere sahneye çıkan Ceyda Düvenci, yaptığı konuşmayla gündem oldu. Törendeki herkesin birbirine sarılarak sevgi zinciri oluşturmasını isteyen Ceyda Düvenci'ye X'ten goygoy dolu yorumlar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ceyda Düvenci'nin ELLE Style Awards 2026 gecesindeki konuşması gündemden düşmüyor.

Ceyda Düvenci'nin ELLE Style Awards 2026 gecesindeki konuşması gündemden düşmüyor.

Prens dizisindeki rol arkadaşı Giray Altınok'a 'Yılın Dijital Performansı” ödülünü vermek üzere sahneye çıkan Ceyda Düvenci, “Yanınızda oturan kişinin elini sıkı sıkı tutun, gözlerinin içine bakın ve ‘iyi ki varsın’ demeyi asla ihmal etmeyin.” sözleriyle salondaki seyircilerden tuhaf bir istekte bulunmuştu. Ceyda Düvenci'nin bu isteğini tüm konuklar yerine getirirken X'ten söz konusu anlara goygoy dolu yorumlar geldi.

Ceyda Düvenci'nin ödül törenindeki o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın