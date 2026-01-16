Ufuk Özkan’ın Karaciğerini Bu Hale Getiren Diyeti Anlattığı Video Yeniden Gündem Oldu!

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, hastane önünde yaptığı açıklamada sürecin oldukça hassas olduğunu belirterek, “Gerekli tüm testler yapılıyor. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlar, uygun donör bulunana kadar hastaneden çıkmasına izin vermiyor” demişti.

Bu açıklamanın ardından sanat camiası da harekete geçti. Geniş Aile ekibinden arkadaşları hastanede ziyaretine giderken birçok ünlü isim de Özkan’a sosyal medyadan destek mesajları paylaştı. Hatta Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de donör çağrısında bulundu.