Ufuk Özkan’ın Karaciğerini Bu Hale Getiren Diyeti Anlattığı Video Yeniden Gündem Oldu!
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ufuk Özkan’la ilgili yeni gelişmeler sevenlerini endişelendirdi. Organ nakli beklediği açıklanan ünlü oyuncunun durumu ciddiyetini korurken, geçmişte yaptığı bir itiraf sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi. Özkan’ın karaciğerinin bu hale gelmesine yanlış bir diyetin neden olduğunu anlattığı görüntüler gündem oldu.
Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Aile İşi ve Emret Komutanım gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan geçtiğimiz günlerde gelen haber sevenlerini derinden üzmüştü.
Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bağcılar’daki bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun tedavisi yoğun şekilde sürüyor.
Son olarak Ufuk Özkan’ın, karaciğerinin bu noktaya nasıl geldiğini anlattığı eski bir videosu yeniden gündeme geldi.
