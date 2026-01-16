onedio
Ufuk Özkan’ın Karaciğerini Bu Hale Getiren Diyeti Anlattığı Video Yeniden Gündem Oldu!

Ufuk Özkan'ın Karaciğerini Bu Hale Getiren Diyeti Anlattığı Video Yeniden Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
16.01.2026 - 13:53

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ufuk Özkan’la ilgili yeni gelişmeler sevenlerini endişelendirdi. Organ nakli beklediği açıklanan ünlü oyuncunun durumu ciddiyetini korurken, geçmişte yaptığı bir itiraf sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi. Özkan’ın karaciğerinin bu hale gelmesine yanlış bir diyetin neden olduğunu anlattığı görüntüler gündem oldu.

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Aile İşi ve Emret Komutanım gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan geçtiğimiz günlerde gelen haber sevenlerini derinden üzmüştü.

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve uzun süredir tedavi gören Özkan’ın durumunun ağırlaştığı ve organ nakli ihtiyacının doğduğu açıklanmıştı.

Hatırlanacağı üzere Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda “intihar girişimi” iddialarıyla gündeme gelmiş, kısa süre sonra ise karaciğer yetmezliği ve sirozla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bağcılar’daki bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun tedavisi yoğun şekilde sürüyor.

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, hastane önünde yaptığı açıklamada sürecin oldukça hassas olduğunu belirterek, “Gerekli tüm testler yapılıyor. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlar, uygun donör bulunana kadar hastaneden çıkmasına izin vermiyor” demişti.

Bu açıklamanın ardından sanat camiası da harekete geçti. Geniş Aile ekibinden arkadaşları hastanede ziyaretine giderken birçok ünlü isim de Özkan’a sosyal medyadan destek mesajları paylaştı. Hatta Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de donör çağrısında bulundu.

Kaçıranlar için Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin paylaşımına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Son olarak Ufuk Özkan’ın, karaciğerinin bu noktaya nasıl geldiğini anlattığı eski bir videosu yeniden gündeme geldi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
