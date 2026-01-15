Behzat ve Süheyl Uygur Kardeşler'den Hastanede Yatan Ufuk Özkan İçin Çağrı
Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'ın organ nakli için donör beklediğini öğrenmiştik. Uygur kardeşler Özkan için çağrıda bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan ne yazık ki geçtiğimiz günlerde endişelendiren bir haber almıştık.
Geçtiğimiz saatlerde hastanede yatan Özkan'a bir destek de Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerden geldi.
