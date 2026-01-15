onedio
Behzat ve Süheyl Uygur Kardeşler'den Hastanede Yatan Ufuk Özkan İçin Çağrı

Lila Ceylan
15.01.2026 - 23:51

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'ın organ nakli için donör beklediğini öğrenmiştik. Uygur kardeşler Özkan için çağrıda bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan ne yazık ki geçtiğimiz günlerde endişelendiren bir haber almıştık.

Geniş Aile, Aile İşi, Emret Komutanım, Zengin Kız Fakir Oğlan gibi dizilerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda 'intihar girişimi' başlıklarıyla manşetlere oturmuştu. 

Kısa bir süre sonra karaciğer yetmezliği ve sirozla mücadele ettiği öğrenilen Ufuk Özkan'ın abisi birkaç gün önce ünlü oyuncunun durumunun kötüleştiğini ve organ nakli gerektiğini duyurdu. 

Geniş Aile ekininden arladaşları organ nakli için donör bekleyen Ufuk Özkan'ın yanına koşmuştu, biz de böylece Özkan'ın son halini görmüştük.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde hastanede yatan Özkan'a bir destek de Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerden geldi.

'Önemli bir duyurumuz var' diyerek konuya giren Uygur kardeşler, 

'Sevgili meslektaşımız ve kardeşimiz Ufuk Özkan'ın rahatsızlığını hepiniz biliyorsunuz.Dün de kendisiyle telefonda mesajlaştık. İyi olacağına hepimiz inanıyoruz, o da inanıyor. Ama burada yazan, bu değerlere sahip olan vatandaşlarımız lütfen bu adrese başvursun. Bu yayılsın, herkese gitsin lütfen' açıklamasında bulundu ve durumun aciliyetini belirtti.

Lila Ceylan
